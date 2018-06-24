Сергей Семак: "Нужно забивать больше"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команде предстоит наладить реализацию моментов. Сегодня петербургский клуб победил в контрольном матче австрийский "Пинцгау" (1:0).
- При определенных обстоятельствах, таких как низкая реализациях наших моментов, любая команда может оказать достойное сопротивление, - приводит слова 42-летнего специалиста официальный сайт "Зенита". - В первом тайме у нас были проблемы с реализацией, а во втором мы мало создавали моментов. Конечно, нужно было больше забивать. Но в таких матчах нужно смотреть не на результат, а на качество игры и количество моментов.
"Зенит" проводит первый подготовительный сбор в Австрии с 17 по 29 июня.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-06-24-sergey-semak-samoe-glavnoe-sobrat-pishchu-dlya-razmyshleniy.htm