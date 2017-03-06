Сергей Семак: "Главный тренер и помощник - две разные работы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал, как отличается его нынешняя работа от должности помощника главного тренера. 41-летний специалист работал тренером в "Зените" с 2013 по 2016 год, а также с 2014 по 2016 год занимал аналогичный пост в национальной команде. Работать с "Уфой" Семак начал с 30 декабря прошлого года.

– Можно сказать, что это две разные работы, – сказал Семак в отрывке из интервью в программе "816 шоу". – Быть главным тренером и его помощником – это разные вещи, как бы то ни было. Не такой большой стаж у меня. Есть люди, которые работают десятки лет помощниками, потом собираются или не собираются менять свою работу, становится главными. Здесь ты руководитель, все зависит от тебя. Это касается управления тренировочным процессом, жизнью команды. Подход, атмосфера в команде, абсолютно все зависит от тебя. Ты несешь полную ответственность за результат и за все то, что происходит в команде.