Сергей Рыжиков: "Рубин" отдал должок "Анжи"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что его действия в матче 18-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0) могли привести к катастрофическим последствиям. Голкипер, отразивший пенальти в этой встрече, отметил, что никогда не играет по мячу, а угадывает направление удара.

- В матче первого круга с "Анжи" вы допустили результативную ошибку. Хотелось вернуть должок? - вопрос Рыжикову.

- Было такое ощущение. Начало сезона, хотелось выиграть, повели 1:0, но так получилось… Должок платежом красен, и мы его отдали.

- В моменте с отбитым пенальти гадали или реагировали на удар?

- Всегда гадаю. Я считал, считаю и буду считать, что все вратари гадают. Если по мячу реагировать, то нереально отбить удар.

- После матча вы сказали, что во всех линиях "Рубину" нужно прибавлять. И к себе есть претензии?

- Конечно. Два моих выхода на первых минутах матча и во втором тайме могли привести к катастрофическим последствиям. Слава богу, что все обошлось.