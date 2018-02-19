Сергей Прядкин: "Со следующего сезона лига плотно займется лицензированием клубов"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал проблемой тот факт, что лига не занимается лицензированием клубов. По его словам, ситуация изменится, начиная с сезона-2018/19.

– Проблема заключается в том, что лига не участвует в лицензировании клубов. Пока этим занимается только национальная федерация, но по инициативе ведущих клубов наши представители тоже будут этим заниматься, – сказал Прядкин. – Думаю, со следующего сезона плотно займемся этим вопросом.

РФПЛ и PwC представили сегодня результаты исследования экономики российского футбола. Исследованы вопросы инфраструктуры, коммерческой и финансовой деятельности клубов, посещаемости матчей и работы с болельщиками за сезон-2016/17. (Филипп ПАПЕНКОВ)