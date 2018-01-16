Сергей Прядкин: "Проект календаря пока не утвердили – есть вариант уйти на зимний перерыв неделей раньше"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что изначальный проект структуры календаря на следующий сезон пока не утвержден, сообщают корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Предполагалось, сезон-2018/2019 начнется 27 июля матчем за Суперкубок, а 29 июля пройдет первый тур чемпионата. До зимней паузы пройдет 17 туров, последний из которых был запланирован на 7 декабря.

– Сегодня поступило предложение провести первый тур на неделю раньше – в районе 21 числа, - сказал Прядкин. - Тогда 17-й тур, который предварительно был намечен на 9 декабря, тоже смогли бы сместить на неделю раньше. Ушли бы на зимний перерыв раньше. Но пока клубы взяли время на то, чтобы обсудить все с тренерами. Утвердим структуру на следующем собрании.