Сергей Прядкин: "Опасения по полям в Томске, Самаре и Екатеринбурге остаются"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что был отмечен прогресс в состоянии газона на домашних стадионах "Томи", "Крыльев Советов" и "Урала". Однако, по его словам, опасения остаются. Все три клуба из-за плохого состояния газона вынуждены были перенести свои первые домашние матчи после возобновления сезона.

- Не все хорошо, просто динамика есть хорошая, - цитирует ТАСС Прядкина. - Вы должны понимать, что комиссия по состоянию полей выезжала в эти города не первый раз. Обычно она выезжает для контроля один, максимум два раза, а тут к некоторым клубам пришлось наведываться трижды. Те меры, которые мы приняли по надзору и контролю, конечно, повлияли - и подогрев был включен на полную катушку, использовали агротехнический комплекс в полном объеме.

Например, "Томь" многое предприняла, и комиссия решила им разрешить с учетом того, что до игры еще несколько дней. Но мы обязательно пошлем туда комиссию накануне игры, чтобы проконтролировать.

Опасения были изначально перед возобновлением сезона. Поэтому, например, мы с РФС настояли на том, чтобы кубковая игра не игралась в Екатеринбурге. Но сейчас отчеты, которые нам предоставил агроном, входящий в комиссию, показывают, что с полем все будет нормально.

Вы знаете, что у нас была озабоченность по поводу газона в Туле. Но после ряда поездок комиссии клуб привел поле в порядок, вчера оно было неплохим, его даже можно отметить.