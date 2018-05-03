Сергей Прядкин: "Не хочу обижать ни "Авангард", ни "Тосно", но нужно соответствовать критериям, чтобы играть в Лиге Европы"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции после заседания совета директоров Европейской Ассоциации профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ) отметил, что организация поддержит победителя Кубка России в вопросе лицензирования. Также он прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера об отмене лимита на легионеров.
- "Тосно" и "Авангард" определят победителя Кубка России, но могут столкнуться с проблемой лицензирования. Каково отношение лиги к этому вопросу? Может, РФПЛ проще, чтобы "Уфа" или "Арсенал", которые борются за шестое место и имеют всю инфраструктуру, попали в Лигу Европы?
- К сожалению, это действительно так. Существуют критерии лицензирования. И не только в РФС, но и в УЕФА. Я не хочу обижать ни "Авангард", ни "Тосно", но нужно соответствовать критериям, чтобы играть в Лиге Европы. Пока матч не сыгран, давайте подождем, посмотрим. Жалко, что клубы дошли до финала и это дает им путевку в еврокубки, но нужно соответствовать жестким критериям УЕФА. Мы со своей стороны будем помогать.
- Не так давно Евгений Гинер сказал, что лимит на легионеров отменят. Есть ли у вас такая информация?
- На два сезона мы оставляем лимит текущий. А с сезона-2020/2021 лимит в нынешнем виде (6+5) отменяется, будет лимит на заявку. Евгений Леонорович это подразумевал. (Игорь НОВИКОВ)
old grumbler
Не знаю что за проблемы с лицензированием у РФС, то Ростов не хотели пускать - пропихивали Спартак, стадион на котором играет Тосно уж точно лицензирован на нем Зенит не один год играл в Европе....
14:56
Ржевский200
лол, я бы на месте Прядкина подал в суд на СЭ. В оригинале фраза звучит немного по другому, но полностью с другим смыслом: Жалко, что клубы дошли до финала, до путевки в европейский турнир, НО МОГУТ НЕ СЫГРАТЬ В НЕМ. .
14:49
kafk
ЗЮК:Игорь НОВИКОВ,спасибо,что хоть вы не выдумываете заголовки,а используете цитаты. ---------------------------- да заголовок : Жалко, что Авангард и Тосно дошли до финала - смотрелся бы куда круче)))
14:46
Jean4
Вот ключевые слова этого горе чиновника: "Жалко, что клубы дошли до финала..."
14:41
serzheo
Бгг)) Курск не может играть в Европе, жалко, что до финала дошел. А лимит мы отменим, что деребасить бюджет без ограничений. Великолепно)) Все понятно с нашим чемпионатом. Ф. Смолов.
14:38
shur
Прядкина АТУ
14:35
ЗЮК:
Игорь НОВИКОВ,спасибо,что хоть вы не выдумываете заголовки,а используете цитаты.
14:32
Рос.Гвардеец.
Пресс-служба финалистов ,где ваша гордость?
14:32
tagov
После таких слов путь один - в отставку!
14:31
shpasic
kafk, в прессе-то тоже огорчены, что Тосно дошёл до финала)
14:26
kafk
а если серьезно то за такой заявление чемодан-вокзал-отставка!! не имеет права руководитель такое говорить !!! а бы на месте президента Тосно и Авангарда поднял бы шум в прессе
14:24
kafk
круто )))) Жалко, что клубы дошли до финала , значит РФПЛ огорчены!???? значит кубок разыграли честно - приятно)
14:22
shpasic
"жалко, что клубы дошли до финала"? он вообще в своём уме такое брякать?)
14:21
merniloskut
Я хренею от этого начальника - Жалко, что клубы дошли до финала и это дает им путевку в еврокубки...(с) Он что ли против равенства всех в кубковом соревновании?
14:21
ЗЗ+
Жалко, что клубы дошли до финала// Нормальное такое заявлени...
14:21