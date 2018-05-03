Сергей Прядкин: "Не хочу обижать ни "Авангард", ни "Тосно", но нужно соответствовать критериям, чтобы играть в Лиге Европы"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции после заседания совета директоров Европейской Ассоциации профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ) отметил, что организация поддержит победителя Кубка России в вопросе лицензирования. Также он прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера об отмене лимита на легионеров.

- "Тосно" и "Авангард" определят победителя Кубка России, но могут столкнуться с проблемой лицензирования. Каково отношение лиги к этому вопросу? Может, РФПЛ проще, чтобы "Уфа" или "Арсенал", которые борются за шестое место и имеют всю инфраструктуру, попали в Лигу Европы?

- К сожалению, это действительно так. Существуют критерии лицензирования. И не только в РФС, но и в УЕФА. Я не хочу обижать ни "Авангард", ни "Тосно", но нужно соответствовать критериям, чтобы играть в Лиге Европы. Пока матч не сыгран, давайте подождем, посмотрим. Жалко, что клубы дошли до финала и это дает им путевку в еврокубки, но нужно соответствовать жестким критериям УЕФА. Мы со своей стороны будем помогать.

- Не так давно Евгений Гинер сказал, что лимит на легионеров отменят. Есть ли у вас такая информация?

- На два сезона мы оставляем лимит текущий. А с сезона-2020/2021 лимит в нынешнем виде (6+5) отменяется, будет лимит на заявку. Евгений Леонорович это подразумевал. (Игорь НОВИКОВ)