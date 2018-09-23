Сергей Овчинников: "Результатом ЦСКА доволен"

Итоги дерби со "Спартаком" подвел тренер ЦСКА Сергей Овчинников, который заменил на пресс-конференции Виктора Гончаренко.

Главный тренер армейцев не смог присутствовать на пресс-конференции из-за похорон президента БАТЭ Анатолия Капского.

– Хотелось бы поблагодарить болельщиков обеих команд за хороший антураж матча, – сказал Овчинников на пресс-конференции. – Стадион был заполнен до отказа, сама игра, думаю, понравилась болельщикам, специалистам, тренерам. Она несколько валидольная была, но многие получили удовольствие. Много моментов было создано. То, что мы ожидали от "Спартака", то и подтвердилось. Думаю, наша команда провела неплохой матч, ровно, без провалов. Хотелось выиграть, но результатом мы довольны

– Было видно, что ЦСКА играет на победу. Не боялись, что рискуете?

– Риск благородное дело, хотели выиграть сегодня. (Александр Рогулев)