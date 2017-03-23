18:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Кирьяков: "Таким командам, как "Томь", легче играть, им нечего терять"

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Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков отметил, что тренерский штаб сделает все, чтобы команда одержала победу в матче 21-го тура чемпионата России против "Томи". Специалист подчеркнул, что через предстоящий товарищеский матч с ЦСКА команда будет наигрывать состав на игру премьер-лиги.

– Таким командам легче играть, терять им нечего, и они выходят со свободной головой просто играть в футбол, – цитирует "Тульская служба новостей" Кирьякова. – Нам надо серьезно готовиться, мы все сделаем, чтобы команда с первых минут была мотивирована и сделала все, чтобы добиться победы.

Предстоящий товарищеский матч с ЦСКА? На фоне такого соперника будем смотреть, как действовать, какой состав будет потом играть с "Томью".

Дополнительная информация

http://www.tsn24.ru/kiryakov-o-matche-s-tomyu-sdelaem-vse-chtoby-arsenal-vyigral.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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