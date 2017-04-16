Сергей Кирьяков: "Лапочкин должен судить на чемпионате мира"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после матча 23-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:3) подчеркнул, что нападающий Федерико Расич не наиграл на два полученных предупреждения. Специалист отметил, что эта игра должна объединить команду.

– По первому тайму могу сказать, что, когда шла игра в равных составах, мы играли от обороны, был такой план – играть на контратаках, – сказал Кирьяков. – Понятно, что в составе "Локомотива" игроки очень хорошего уровня, прежде всего впереди. И Ари, и Миранчук – индивидуально очень сильные игроки. Поэтому вы выбрали такой план на игру. И он работал до вот этого ключевого момента, когда столкновение Расича с вратарем в штрафной площади соперника непонятно по каким причинам привело ко второй желтой карточке. Мы посмотрели этот эпизод. Расич выпрыгивал, локтей там не было, руки были внизу, было столкновение тело в тело. Что тогда делать нападающему при таких подачах – просто стоять и не вступать ни в какой контакт с вратарем? Я тогда не знаю! Вы знаете, я сам поиграл много лет в Европе, такого там насмотрелся... Такие эпизоды там судятся по-другому. Но Лапочкин, наверное, один из лучших наших арбитров, по своему уровню он должен судить на чемпионате мира.

Соответственно, оставшись на второй тайм вдесятером, выдвинули вперед Думбья и рассчитывали прежде всего на его индивидуальные действия. Оставили троих в полузащите, они должны были быстро смещаться в сторону мяча. Но вот этот, как сказать... "lucky punch", удар в исполнении Фернандеша сломал дальнейший ход матча. Проигрывая 0:1 и имея на одного игрока меньше против "Локомотива", играть тяжело. Плюс пенальти, не знаю, может, он и был. Третий мяч – заработали штрафной, решили рискнуть, пошли вперед и получили контратаку, пропустили. Ребят я поблагодарил после матча за то, что они самоотверженно сражались. Сказал, что эта игра в любом случае должна нас объединить, нам отступать больше некуда, будут тяжелые матчи впереди, надо биться и стараться. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)