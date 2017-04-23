Сергей Кирьяков: "Если бы "Арсенал" реализовал свои моменты, мог бы рассчитывать на очки"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения от "Краснодара" (0:2) в гостевом матче 24-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команда могла рассчитывать на ничью.

– Мы имели свои моменты во втором тайме, – сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол". – Шевченко выходил 1 на 1. Все могло быть по-другому, если бы он забил. Первый тайм провели очень дисциплинированно, компактно, оборонялись, не давали свободных зон сопернику. Когда ты борешься за выживание и тебе еще немного не везет, очень обидно. Когда тебе забивают с метров 25, это скорее невезение, чем целенаправленное завершение атаки. Жалко проигрывать такие матчи, были у нас хорошие моменты, реализовав которые могли бы рассчитывать на очки.

В составе "Краснодара" очень хорошие квалифицированные футболисты, которые умеют работать с мячом. Но мы видели, что если против них грамотно играть, у них есть свои проблемы. Надежда у нас была, могли рассчитывать на ничью.

Чем вызваны поздние замены? Мы дали Григалаве чуть почувствовать игровой тонус, он долго не играл. У нас Вергара пропустит следующий матч, поэтому на этой позиции будет Григалаве. Думбию мы тоже поберегли для следующего матча, поэтому вышел Рыжков.