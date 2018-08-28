Сергей Хусаинов - о судействе Вилкова в матче "Енисей" - "Крылья Советов": " Он умеет судить, но вчера он работал в интересах одной команды"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов в интервью "СЭ" раскритиковал судейство арбитра Михаила Вилкова, который в понедельник судил матч "Енисей" – "Крылья Советов"и в первом тайме трижды в ключевых ситуациях принял ошибочные решения.

На 14-й минуте арбитр не наказал хозяев поля пенальти, на 33-й минуте Вилков имел основания удалить игрока красноярцев Кичина, но не применил к нему никаких дисциплинарных санкций, а на 34-й минуте судья показал вторую желтую карточку игроку гостей Ланину и удалил его с поля.

- Как оцените работу Вилкова?

- Вчерашние действия Михаила Вилкова еще раз подтверждают его непрофессионализм. Вернее я бы не так сказал - речь здесь идет о злоупотреблении служебным положением.

- Что вы имеете в виду?

- Вилков умеет судить. Но вчера он работал в интересах одной команды. Поэтому я полностью поддерживаю заявление Андрея Валерьевича Тихонова.

- Вилков судил в одну сторону?

- Он судил предвзято, искал повод, чтобы удалить игрока "Крыльев".

– При этом Александр Егоров хочет ввести запрет на критику судей.

– А их никто и не критикует. Просто люди высказывают свою точку зрения. Где тут критика? Ну Ари, согласен, наверное, слишком резко высказался. Но для того, чтобы не было этого огня, нужно все разбирать по горячим следам, сразу же погасить очаг возгорания! Выйди в эфир и скажи: "Прошу всех успокоиться, не нагнетайте ситуацию, мы разберемся".

Сергей Хусаинов: "Это как нужно не уважать судейский корпус, чтобы назначать на матч друзей?!"