18:45 | Футбол — РПЛ

Сергей Хусаинов - о пенальти ЦСКА: "Галимов не в первый раз грубо ошибается. Это свидетельствует о низком уровне судейства"


Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов сказал, что пенальти в ворота красноярцев во время матча 3-го тура РПЛ "Енисей"ЦСКА (1:1) был поставлен ошибочно. Напомним, что главный арбитр матча Роман Галимов назначил пенальти на 78-й минуте, его реализовал нападающий армейцев Абель Эрнандес.

– Вопиющее безобразие судейского комитета, – сказал Хусаинов. – Грубая ошибка Романа Галимова. Там не было пенальти. Он не в первый раз допускает грубые ошибки. Этот игровой момент свидетельствует о низком уровне судейства в России. (Арман МКРТЧЯН)

"Енисей" – ЦСКА: арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу армейцев //
"Енисей": "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ"

Енисей – ЦСКА

 

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