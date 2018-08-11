Сергей Хусаинов - о пенальти ЦСКА: "Галимов не в первый раз грубо ошибается. Это свидетельствует о низком уровне судейства"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов сказал, что пенальти в ворота красноярцев во время матча 3-го тура РПЛ "Енисей" – ЦСКА (1:1) был поставлен ошибочно. Напомним, что главный арбитр матча Роман Галимов назначил пенальти на 78-й минуте, его реализовал нападающий армейцев Абель Эрнандес.

– Вопиющее безобразие судейского комитета, – сказал Хусаинов. – Грубая ошибка Романа Галимова. Там не было пенальти. Он не в первый раз допускает грубые ошибки. Этот игровой момент свидетельствует о низком уровне судейства в России. (Арман МКРТЧЯН)

"Енисей" – ЦСКА: арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу армейцев //

"Енисей": "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ"