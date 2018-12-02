Сергей Хусаинов: "Момент с падением Зе Луиша в штрафной "Локо"? Карасев правильно не назначил пенальти"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорный момент на 90+1-й минуте матча 16-го тура РПЛ "Спартак" – "Локомотив" (2:1). В штрафной железнодорожников полузащитник гостей Гжегож Крыховяк в подкате выбил мяч из под ноги нападающего Зе Луиша, который упал. Главный арбитр встречи Сергей Карасев решил, что нарушения со стороны поляка не было.

– Карасев принял верное решение? – вопрос Хусаинову.

– Абсолютно. Мяч был выбит чисто. Никаких сомнений в этом нет. (Арман Мкртчян)

Красно-белые вышли на четвертое место в чемпионате России с 25 очками. "Локомотив" с таким же количеством баллов располагается на пятой строчке.