21:34 | Футбол — РПЛ

Сергей Хусаинов: "Момент с падением Зе Луиша в штрафной "Локо"? Карасев правильно не назначил пенальти"

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорный момент на 90+1-й минуте матча 16-го тура РПЛ "Спартак""Локомотив" (2:1). В штрафной железнодорожников полузащитник гостей Гжегож Крыховяк в подкате выбил мяч из под ноги нападающего Зе Луиша, который упал. Главный арбитр встречи Сергей Карасев решил, что нарушения со стороны поляка не было.

– Карасев принял верное решение? – вопрос Хусаинову.

– Абсолютно. Мяч был выбит чисто. Никаких сомнений в этом нет. (Арман Мкртчян)

Красно-белые вышли на четвертое место в чемпионате России с 25 очками. "Локомотив" с таким же количеством баллов располагается на пятой строчке.

Спартак - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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