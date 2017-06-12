Сергей Хусаинов: "Луческу переоценил административный ресурс"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу переоценил административный ресурс. По его словам, румынский специалист оказался не готов к такому повороту событий.

– Главная ошибка Луческу в "Зените"?

– Переоценил административный ресурс. Думал, будет все точно так же, как в "Шахтере". Вдруг оказывается иначе – и растерянность: "Как же так?! Вроде должно быть всё прикрыто! Меня обманули?" Оказалась – не готов к повороту событий, когда админресурс не вмешивается очень уж сильно.

– Луческу говорит – его так и не уведомили об увольнении. Может, у "Зенита" будет два тренера? Один из которых – в изгнании?

– Один тренирующий, другой – почетный? Едва ли… Ситуация раскрутится в юридическом плане.

– Есть версия, что никакой неустойки в контракте Луческу не предусмотрено.

– Такого не бывает. О чем вы говорите. Я другого понять не могу – Луческу кинулся рассуждать на тему: "Я принес 100 миллионов дохода клубу на трансферах…" Подождите! Вы тренер или кто? Если вы принесли 100 миллионов – в лучшем случае спортивный директор. (Юрий ГОЛЫШАК)

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