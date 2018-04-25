Сергей Горлукович: "Ханни - уровень "Урала". Он не выдерживает в нашем нулевом чемпионате"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович раскритиковал работу селекционного отдела клуба. По его словам, Софьян Ханни не соответствует уровню красно-белых.
- Ну что это за усиление? Кого они взяли? Кто занимался селекцией? Это безобразие! Не пора ли перейти к оргвыводам? - задается вопросами Горлукович.
– Резко вы.
– А разве я не прав? Разве так можно заниматься селекцией? Не пора ли определенным людям на выход? Никто ведь из новичков не заиграл. Или у вас другое мнение?
– Ханни в ряде матчей выглядел неплохо.
– Да ну! Не уровень "Спартака"! Ну не переубедите вы меня в отношении этого футболиста. "Урал", возможно, да, "Амкар", но точно не "Спартак". Мы же говорим о пока еще действующем чемпионе. А вы мне про Ханни… Несерьезно. Я уж молчу про Максимовича и Педро Рошу. Здесь всем все понятно. Слабый селекционный отдел! Эти игроки даже в нашем нулевом чемпионате не выдерживают.
– Нулевом?
– А каком? Не нулевом что ли? Здесь почти все пешком ходят, а эти новички не тянут даже на уровне РФПЛ, не могут здесь стабильно нормально, играть, ничем не выделяются Мрак! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Don
Igrok Igorek, конечно помнит: Уралмаш - Спартак 2:8)))))))))
21:09
serzheo
Проснулись. Естественно это не Халк... Так цены в Европе посмотрите... 50 лямов толковый игрок. Кто там ныл про бешенные мильены Зенита?... Откройте глаза, за 70 лямов можно взять двух хороших игроков максимум, если повезет, с натяжкой. А Федун и раньше Халками не баловался, не то что при нынешнем курсе и ценах. Спуститесь с небес, всяческие Хани - это теперь наш максимум. Потому вводите лимит на качество, срочно. Иначе начнут шлак таскать пуще прежнего. Пусть лучше наши играют.
20:35
Igrok Igorek
Вспоминаю, как Горлуковича возили на "Уралмаше". Помнит ли он?
20:34
Harlequin
Ни убавить, ни прибавить. Дед прав.
20:23
VitalOK
Аплодирую Горлуковичу! Прав на 200%.
20:13
Millwall82
Нулевой чемпионат? А скажи мне "дед", чемпионат с такой интригой???? Уровень футболистов конечно уступает сильно первым 4 чемпионатам. Но в плане интриги, что надо. Да и шикарную инфраструктуру получили к ЧМ. Это тебе не памятники совка в которых ты огороды бороздил.
19:58
Berkut-7
Те игроки которые действительно обладают уровнем стоят по 40-50 миллионов , а тот мусор который берёт в аренду или за 5 миллионов , как раз вполне соответствует тому уровню что показывают, Петковича за 30 миллионов что ли купили, его бесплатно подобрали , какой у него должен быть уровень , правильно, никакого, вот он и показывает никакой уровень, так же и со всеми остальными.
19:57
shpasic
так Урал и обыграл Спартак.
19:56
ЗЮК:
Что-то дед чудит.Ханни хороший игрок,который должен играть постоянно.
19:53