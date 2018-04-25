Сергей Горлукович: "Ханни - уровень "Урала". Он не выдерживает в нашем нулевом чемпионате"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович раскритиковал работу селекционного отдела клуба. По его словам, Софьян Ханни не соответствует уровню красно-белых.

- Ну что это за усиление? Кого они взяли? Кто занимался селекцией? Это безобразие! Не пора ли перейти к оргвыводам? - задается вопросами Горлукович.

– Резко вы.

– А разве я не прав? Разве так можно заниматься селекцией? Не пора ли определенным людям на выход? Никто ведь из новичков не заиграл. Или у вас другое мнение?

– Ханни в ряде матчей выглядел неплохо.

– Да ну! Не уровень "Спартака"! Ну не переубедите вы меня в отношении этого футболиста. "Урал", возможно, да, "Амкар", но точно не "Спартак". Мы же говорим о пока еще действующем чемпионе. А вы мне про Ханни… Несерьезно. Я уж молчу про Максимовича и Педро Рошу. Здесь всем все понятно. Слабый селекционный отдел! Эти игроки даже в нашем нулевом чемпионате не выдерживают.

– Нулевом?

– А каком? Не нулевом что ли? Здесь почти все пешком ходят, а эти новички не тянут даже на уровне РФПЛ, не могут здесь стабильно нормально, играть, ничем не выделяются Мрак! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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