Сергей Фурсенко: "Уход Митрофанова? Про Дзюбу сколько слухов было, а он играет"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко опроверг информацию о скорой отставке председателя праавления клуба Максима Митрофанова. По данным СМИ, Митрофанов написал заявление на увольнение 21 сентября.
- Я не подтверждаю информацию о его увольнении, - цитирует "Фонтанка" Фурсенко. - Я его видел сегодня, вот совсем недавно. Вообще не понимаю, откуда у вас такая информация. Максим Львович продолжает работать в клубе на той должности, на которой он и был. Зачем вы распространяете какие-то слухи? Вот про Дзюбу сколько слухов было, а он вон ничего, играет. И как играет!
Этим летом появилась информация об уходе форварда Артема Дзюбы из "Зенита", однако игрок остался в клубе.
Millwall82
Ну а насчет Дзюбы, игрок правильно поступил. Во-первых он хочет титул. Во-вторых в отличии от Жулиано он конкуренции не побоялся. Что делает ему честь.
19:06
Millwall82
Да давно пора было отправить в отставку "толстого школьника"(с), ничего кроме вреда он Зениту не принес. Тем более нагло пользовался властью в своих целях.
19:05