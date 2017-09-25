Сергей Фурсенко: "Уход Митрофанова? Про Дзюбу сколько слухов было, а он играет"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко опроверг информацию о скорой отставке председателя праавления клуба Максима Митрофанова. По данным СМИ, Митрофанов написал заявление на увольнение 21 сентября.

- Я не подтверждаю информацию о его увольнении, - цитирует "Фонтанка" Фурсенко. - Я его видел сегодня, вот совсем недавно. Вообще не понимаю, откуда у вас такая информация. Максим Львович продолжает работать в клубе на той должности, на которой он и был. Зачем вы распространяете какие-то слухи? Вот про Дзюбу сколько слухов было, а он вон ничего, играет. И как играет!

Этим летом появилась информация об уходе форварда Артема Дзюбы из "Зенита", однако игрок остался в клубе.