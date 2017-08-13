Сергей Фурсенко: "Претензии "Трабзонспора" бессмысленны, Жулиану хотел перейти в "Фенербахче"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенкозаявил, что претензии "Трабзонспора" по переходу полузащитника питерцев Жулиану в "Фенербахче" бессмысленны. Накануне бразилец стал игроком клуба из Стамбула, после чего "Трабзонспор" направил жалобу в ФИФА в связи с этим переходом. Как сообщается на официальном сайте команды из Трабзона, клуб достиг договоренности с сине-бело-голубыми о трансфере хавбека, однако игрок в итоге перешел в "Фенербахче".

– Мне кажется, что претензии "Трабзонспора" бессмысленные, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Когда ведутся переговоры, агенты игрока общаются с разными клубами. Турецкие агенты, возможно, и вели какие-то переговоры с "Трабзонспором". Тем не менее, сам Жулиану хотел перейти именно в "Фенербахче" и сразу же выложил фотографию после перехода.

Напомним, что 27-летний футболист играл за "Зенит" с 2016 года. Всего за клуб он провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.