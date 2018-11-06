23:49 6 ноября | Футбол — РПЛ

Семшов ушел из "Химика". Его ждут в "Арсенале"

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Игорь Семшов покинул пост главного тренера "Химика", информирует официальный сайт новомосковского клуба. Трудовой договор был расторгнут по взаимному соглашению сторон. 

Лично для меня приход в Новомосковск был вызовом – я хотел увидеть футбольную структуру с ее основания, доказать самому себе, что смогу сделать первые шаги в роли главного тренера в команде Олимп-ПФЛ, - сказал 40-летний специалист в интервью клубной пресс-службе. - Здесь я получил огромный опыт, который, надеюсь, позволит мне двигаться дальше. Я благодарю всех болельщиков и любителей спорта Новомосковска за поддержку. 

Ранее "СЭ" сообщал, что Семшов станет исполняющим обязанности главного тренера "Арсенала"

"Химик" занимает 6-е место в зоне "Центр" Олимп-ПФЛ, имея в активе 23 очка.

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