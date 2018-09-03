Семин рассказал, были ли с ним согласованы трансферы Хеведеса, Крыховяка и Смолова

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире программы "8-16" отметил, что, возможно, будет использовать Бенедикта Хеведеса на позиции крайнего защитника.

- Трансферы Хеведеса, Крыховяка и Смолова были согласованы с вами?

- Давайте оставим это за кадром, есть трансферный комитет, где я участвую. Давайте оставим за кадром, кем согласовано, а кем нет. Это очень хорошие игроки, мы будем стараться их использовать.

Что касается Хеведеса, то он поздно к нам приехал, мне сложно понять, какую работу он делал в прошлом клубе. У нас есть Чорлука и Кверквелия, а они тоже хорошие защитники, как и Хеведес. Будем определять в дальнейшем, может быть, Хеведес с фланга будет полезен. Игрок, который приходит, должен быть готов к конкуренции.

Хеведес является чемпионом мира? Это было четыре года назад. Он приятный парень, в высшей степени профессионал, но ты приходишь в клуб - чемпион страны. Кверквелия и Чорлука - топ-игроки. Да и потом, у Хеведеса была микротравма.