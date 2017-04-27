Семин может быть дисквалифицирован на срок до трех матчей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что организация рассмотрит выход главного тренера "Локомотива" Юрия Семина за пределы технической зоны без разрешения судьи в матче 25-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:4). Специалист может быть дисквалифицирован за неоднократное нарушение Дисциплинарного регламента РФС на срок до трех матчей.

В середине марта после одного из заседаний КДК РФС Семин был оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. Кроме того, комитет предупредил тренера, что в случае повторения этого нарушения к нему будут применены санкции в соответствии с частью 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС. Согласно части 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС, в случае неоднократного выхода физического лица во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи КДК РФС вправе применить к нарушителю дисквалификацию сроком до трех матчей.

– Из шести прошедших матчей замечания только по трем, – цитирует ТАСС Григорьянца. – По матчу ЦСКА – "Локомотив" болельщики первой команды использовали пиротехнические изделия, скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. У "Локомотива" главный тренер Семин также выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи.

В матче "Спартак" – "Урал" болельщики красно-белых использовали пиротехнику, а также скандировали ненормативную лексику. В матче "Арсенал" – "Крылья Советов" дисциплинарное дело только в отношении болельщиков тульского клуба. Они скандировали ненормативную лексику, вывесили несогласованный баннер, а также будут рассмотрены неправомерные действия болельщиков, сидевших на оградительном заборе.