Семак рассказал о травме Дзюбы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 14-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2) заявил, что у нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы возникли проблемы с коленом. Форвард был заменен на 74-й минуте встречи: он, хромая, отправился в раздевалку.

- Сложно сказать, с чем связаны ошибки в первом тайме, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - Возможно, с состоянием поля: было скользко, мы не успели приспособиться. Первый тайм провели плохо, второй - гораздо лучше. Замены Мака и Маркизио носили тактический характер. Жаль, что не смогли забить. Тогда смогли бы побороться хотя бы за ничью.

Что с Дзюбой? У него проблемы с коленом. Что конкретно - пока не знаем.

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