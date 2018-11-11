21:04 | Футбол — РПЛ

Семак рассказал о травме Дзюбы

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Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак после матча 14-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2) заявил, что у нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы возникли проблемы с коленом. Форвард был заменен на 74-й минуте встречи: он, хромая, отправился в раздевалку. 

- Сложно сказать, с чем связаны ошибки в первом тайме, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - Возможно, с состоянием поля: было скользко, мы не успели приспособиться. Первый тайм провели плохо, второй - гораздо лучше. Замены Мака и Маркизио носили тактический характер. Жаль, что не смогли забить. Тогда смогли бы побороться хотя бы за ничью.

Что с Дзюбой? У него проблемы с коленом. Что конкретно - пока не знаем. 

ЦСКА - Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 14-й тур. ЦСКА - "Зенит", прощание Кононова и другие матчи
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