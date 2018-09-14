Семак - о возвращении Кокорина и Мамманы: "Зависит от того, как они будут вливаться в ритм"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 7-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" отметил, что полузащитник Олег Шатов готов играть, а также рассказал о состоянии форварда Александра Кокорина и защитника Эммануэля Мамманы.

– Когда мы сможем увидеть на поле Кокорина и Мамману?

– Не могу точно сказать, как долго их ждать. Зависит от того, как они будут вливаться в ритм. Будем смотреть, будем следить. Много зависит от состояния газона, на котором им нужно будет играть. Будем искать правильные моменты для того, чтобы предоставить им игровую практику.

– Почему в этом сезоне "Зенит" перестал публиковать заявки перед вылетом на гостевой матч?

– Не вижу информативности в этом. Важно не то, кто полетел, а кто готовится к игре. Никаких секретов у нас нет, но это информация, от которой, на мой взгляд, не жарко и не холодно.

– Что с Шатовым? Он стал реже играть.

– Он тренируется в общей группе, мы рассчитываем на него. Это очень хороший футболист, наша железная обойма. Он нужен нам здоровым. Мы понимаем, что делать, чтоб он меньше пропускал матчей. Сейчас Олег готов играть. Надеюсь, он нам поможет. Он понимает, какие надежды мы связываем с ним. (Гоша Чернов)

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