13:29 | Футбол — РПЛ

Селихов близок к возвращению в общую группу, Джикия и Зобнин вернулись из сборной

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"Спартак" возобновил подготовку к матчу 11-го тура российской премьер-лиги против тульского "Арсенала" после выходного, который был предоставлен команде во вторник.

Отмечается, что голкипер красно-белых Александр Селихов близок к возвращению в общую группу.

Футболисты провели тренировку в тренажерном зале, а затем вышли на поле. Вернувшиеся из расположения сборной России защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин тренировались в восстановительном режиме. Остальные сборники присоединятся к команде позднее.

Матч "Спартак" – "Арсенал" пройдет на стадионе "Открытие Арена" 21 октября, начало – в 16:00.

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https://spartak.com/news/2018-10-17-dzhikiya_i_zobnin_prisoyedinilis_k_spartaku/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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