17:49 6 августа | Футбол — РФПЛ

Щенников забил первый гол в чемпионатах России

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Гол в ворота "Рубина" стал для Георгия Щенникова первым в чемпионатах России. Против казанцев 26-летний защитник армейцев проводит 177-й матч в премьер-лиге. Рекорд по числу игр без забитых мячей принадлежит Дмитрию Ятченко, впервые отличившемуся в 205-й встрече.

Ранее Щенников лишь однажды забивал за ЦСКА. 27 марта 2014 года он принес армейцам победу в кубковом матче против "Терека" (1:0). (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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либеральный буддист

Игрок в белом в своей штрафной показывает рукой игроку в синем, куда надо сделать "голевую" передачу. Вот интересно, а если бы он не подсказал, что бы тогда было?

18:28 6 августа