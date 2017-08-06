Щенников забил первый гол в чемпионатах России

Гол в ворота "Рубина" стал для Георгия Щенникова первым в чемпионатах России. Против казанцев 26-летний защитник армейцев проводит 177-й матч в премьер-лиге. Рекорд по числу игр без забитых мячей принадлежит Дмитрию Ятченко, впервые отличившемуся в 205-й встрече.

Ранее Щенников лишь однажды забивал за ЦСКА. 27 марта 2014 года он принес армейцам победу в кубковом матче против "Терека" (1:0). (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"