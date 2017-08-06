Щенников забил первый гол в чемпионатах России

Гол в ворота "Рубина" стал для Георгия Щенникова первым в чемпионатах России. Против казанцев 26-летний защитник армейцев проводит 177-й матч в премьер-лиге. Рекорд по числу игр без забитых мячей принадлежит Дмитрию Ятченко, впервые отличившемуся в 205-й встрече.
Ранее Щенников лишь однажды забивал за ЦСКА. 27 марта 2014 года он принес армейцам победу в кубковом матче против "Терека" (1:0). (Кирилл БУРДАКОВ)
Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 1:2 13' Георгий Щенников @GShchennikov42 pic.twitter.com/0Zi9yfF0wj– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
либеральный буддист
Игрок в белом в своей штрафной показывает рукой игроку в синем, куда надо сделать "голевую" передачу. Вот интересно, а если бы он не подсказал, что бы тогда было?
18:28 6 августа