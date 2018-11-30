"Счастлив, что удалось осуществить мечту". Ари - о дебюте в сборной России

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари признался, что был счастлив дебютировать за национальную команду. 32-летний форвард впервые сыграл за россиян в контрольном матче против сборной Германии (0:3), который прошел 15 ноября 2018 года.

- Вышло так, что я долго живу в России, получил гражданство, и в какой-то момент я поставил перед собой цель – попасть в российскую сборную, - приводит слова Ари официальный сайт "Краснодара". - Я действительно этого очень хотел и счастлив, что мне удалось осуществить мечту. Теперь постараюсь хорошо играть за Россию, готов отдавать на поле все, что у меня есть, чтобы приносить пользу команде.

Матч с Германией? Для меня было очень важно, что тренер сборной поверил в меня и доверил место в стартовом составе. Я был счастлив. Выходил на поле окрыленный этим доверием. Но, к сожалению, игра всей нашей команде не удалась, и мы проиграли.

В текущем сезоне Ари провел 15 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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