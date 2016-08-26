Саввиди остается в "Ростове". Бердыев – нет?

Как стало известно "СЭ", бизнесмен Иван Саввиди с высокой долей вероятности продолжит финансировать "Ростов". А вот Курбан Бердыев едва ли продолжит консультировать команду.

Ранее Бердыев в интервью "СЭ" сказал следующее: "После последней встречи с ним (Саввиди. – Прим. "СЭ") этого человека для меня не существует".

Напомним, Бердыев официально покинул ростовскую команду после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Андерлехтом". Однако он продолжил консультировать клуб и исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Кириченко в игре премьер-лиги с "Зенитом", а также в 4-м квалификационном раунде главного клубного турнира Европы с "Аяксом".

Накануне в Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2016/17. По ее итогам "Ростов" попал в один квартет с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.