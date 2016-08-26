Саввиди остается в "Ростове". Бердыев – нет?

Как стало известно "СЭ", бизнесмен Иван Саввиди с высокой долей вероятности продолжит финансировать "Ростов". А вот Курбан Бердыев едва ли продолжит консультировать команду.
Ранее Бердыев в интервью "СЭ" сказал следующее: "После последней встречи с ним (Саввиди. – Прим. "СЭ") этого человека для меня не существует".
Напомним, Бердыев официально покинул ростовскую команду после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Андерлехтом". Однако он продолжил консультировать клуб и исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Кириченко в игре премьер-лиги с "Зенитом", а также в 4-м квалификационном раунде главного клубного турнира Европы с "Аяксом".
Накануне в Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2016/17. По ее итогам "Ростов" попал в один квартет с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.
Cheremis57
Всем, кому Бердыев как кость в глотке- успокойтесь! Бердыев - лучший тренер на постсоветском пространстве и не последний в Европе и мире!! Он работу всегда найдёт!!! Закончится первый круг и кто-то из тренеров в российской ПЛ не потянет и кого в первую очередь будут просить помочь? Догадываетесь? Так что умерьте свой злопыхательский пыл по отношению к Бердыеву!!!! Мы все видели по проводам Бердыева из ФК"Ростов" какую любовь и уважение он завоевал у ростовских болельщиков и в России!!!!!
15:56
Блудный Свин
Я так думаю, где бы Шаман не оказался, они никогда не забудет как его свинарня ДВАЖДЫ прокинула - в прошлом розыгрыше и в текущем. Любая команда Курбана будет с особым цинизмом драть федуновскую помойку!
15:50
lev48
Как же Савиди финансирует Ростов,если клуб не расчитался с некоторыми бывшими игроками и постоянные задержки по зарплате?
15:42
nabludatel
Практически каждый тренер имеет с трансферов. Этакий секрет полишинеля. Просто, некоторые при этом дают результат. И не хотят обос...ся. А устраиваясь на работу в клубы с некоторыми сложившимися устоями - это неизбежный итог. Либо меняй устои, либо теряй лицо. Весь выбор. КББ его сделал, на мой взгляд, правильно.
15:42
Samsar63
Очень плохой мальчик ziggy1976 а все-таки интересно почему Татарин отовсюду слился======================== Он туркмен 15:28----------------А какая разница?)))
15:41
Vorlod
Сбой в жеребьевочной системе произошел , она забыла , что Гвардьола уже не в Баварии . А теперь Бердыеву остается только ждать первый освободившийся от тренера европейский топ-клуб .Туда он с иранцами и уйдет .
15:41
Препод
🚀 Русские нагнут весь ми Да Бердыева РФС и эти продажные клубы как Спартак просто прокатили ! Чтобы поставить тренером сборной Черчесова ! Ты такой наивный веришь всем словам ! И ты этому рад ! Нагибальщик хренов блин ! Ответь ! Черчесов нас двинет вперед ???
15:39
джо
Проблема в другом,многие футболисты пришли в Ростов под Бердыева. Если он не останется ,то иранцы,нобоа и Ко уйдут.
15:33
Очень плохой мальчик
ziggy1976 а все-таки интересно почему Татарин отовсюду слился======================== Он туркмен
15:28
BookerUser
nabludatel Со стороны кажется, что человек, просто не хочет портить портфолио, вляпываясь в сомнительные авантюры. А вот Бубнову портить особо-то нечего, вот и метет языком. Из источников достоверной информации-твердое предпоследнее место. Хуже-только прогноз погоды в изложении тещи. ____________________________ Ога!!! Ну вот Бубнов-то как раз и знает, сколько и когда Бердыев положил в свой карман!!!! ))))))))))) Еще один глор, только телеэкранный!!!
15:21
nabludatel
Со стороны кажется, что человек, просто не хочет портить портфолио, вляпываясь в сомнительные авантюры. А вот Бубнову портить особо-то нечего, вот и метет языком. Из источников достоверной информации-твердое предпоследнее место. Хуже-только прогноз погоды в изложении тещи.
15:16
zema1905
Бердыев за год сделал болельщиков Ростова самыми счастливыми в стране.
15:11
йетивод
Ждем когда он с поджатым хвостом начнет просится назад в Ростов.
15:11
Никифор
nabludatel====По крупному играет, читал бубнова, что он всего лишь шестерка в чьих то руках. Можа и так.
15:02
nabludatel
По прочтении некоторых комментариев в воображении сама собой рисуется картина, как КББ носится по коридорам с высунутым языком и резюме в пластиковой папочке. Скребется в закрытые двери, заискивающе улыбаясь. И сердце от волнения готово выпрыгнуть из груди. Но что-то подсказывает:-"Нэ так все было... Совсэм нэ так" (с).
14:53
ziggy1976
а все-таки интересно почему Татарин отовсюду слился...Бапки? Будет ждать пока Семин или Каррера обо**ся и добавит к оферу есчо пицот тыщ в год?
14:49
BookerUser
Никифор BookerUse=====Это ты то за Рубин болеешь? ))))))Не трынди, ты за него болеешь, так же как и я! Вот Сигнберт тот действительно болельщик Рубина, а ты болела ФК КББ, как про таких писали. Ты обычный ростовский болела, а может и глор. Но я допускаю, что ты обычная шл*ха, которая таскается за бердыем по командам. )))) _____________________________ Продолжай глорить и мочится в памперсы дальше!
14:48
Никифор
BookerUse=====Это ты то за Рубин болеешь? ))))))Не трынди, ты за него болеешь, так же как и я! Вот Сигнберт тот действительно болельщик Рубина, а ты болела ФК КББ, как про таких писали. Ты обычный ростовский болела, а может и глор. Но я допускаю, что ты обычная шл*ха, которая таскается за бердыем по командам. ))))
14:35
sunseich
За тремя зайцами (Сборная, Спартак, Локомотив) погонишься, в Лиге Чемпионов окажешься)))
14:30
Критик
А Бердыев остается у разбитого корыта... За тремя зайцами (Сборная, Спартак, Локомотив) погонишься, ни одного не поймаешь!
14:27
parafraz
... и полилась заказная истерия... Автор! Мы тебя знаем!
14:19
Felix BARSA
Саввиди уже дал интервью,что он не против прихода Бекиевича к нам в Ростов,так что ждем! Надо же какой то команде обыгрывать мафиозный ЦСКА и богатеев из Зенита,а то в конце прошлого сезона все,включая Краснодар покорно легли под ЦСКА,лишь бы мы не стали чемпами!
14:18
🚀 Русские нагнут весь ми
МОСКОВСКИЕ клубы - молодцы, послали зазнавшегося пройдоху. Да, Бердыев дает результат. С этим никто не спорит! Но есть и другие тренеры, которые дают результат - Слуцкий, европейские. И при этом не требуют полного контроля над клубом и сомнительных агентов на должности для махинаций... Кроме того, надо учесть ИМИДЖЕВУЮ составляющую. Может, Ростову и пофиг - им не до имиджа, любой результат успех. Но в нормальном клубе кто хочет, чтобы его клуб ассоциировался с радикальным исламистом, аллахом и четками???
14:05
Гаттузо зол!
Азербайджан ждет! Или поедет на бахчу в родную Туркмению.
14:05
Flamenco
и статьи провокационные, похоже Мутко заказал
14:05
BookerUser
Бормо-сан Никифор ---------------------- не пиши, не позорься, все видели твои 95и процентные прогнозы __________________________ Да он у своего неадекватного глоро-клоуна Зингберат примеры берет! Тот тоже на 100% обещал что с Биляшом Рубин засвестит.. Ппц как засвистел, чуть в ФНЛ не засвистел!!! ))))))
14:01
Flamenco
Никифор BookerUser=======Трындюк, походу твоему бердыю везде дали пинка))))) бегал как попрошайка по московским клуПам))) 13:53 __________________________________________________________________________________________________________ Похоже в Ростове ты получил по полной
14:01
Бормо-сан
Никифор ---------------------- не пиши, не позорься, все видели твои 95и процентные прогнозы
13:58
BookerUser
Никифор BookerUser=======Трындюк, походу твоему бердыю везде дали пинка))))) бегал как попрошайка по московским клуПам))) _______________________________________________ Ну во-первых это не бегал, а его приглашали! Во-вторых из Ростова его еще никто не гнал!! А вот вашего физрука из Рубина хорошо протрындили, а скоро походу и испаского мачо-тренера затрындять и будете горланить в ФНЛ, а мне жаль.. В отличие от вас я за Рубин болею, а не за Мини-хана!
13:58
🚀 Русские нагнут весь ми
КББ напоминает деревенскую фифу, первую на своем селе)))) Ой, я вся такая растакая, ой я не знаю, ой подумаю, ой я выбираю, ой я хочу вариант получше. А в итоге возраст и уже нафиг никому не нужна)))))
13:55