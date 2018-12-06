"Саша, Паша, оставайтесь сильными!". Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Братья Антон и Алексей Миранчук поддержали нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. По ходатайству следствия решением Тверского районного суда Москвы арест футболистов продлен до 8 февраля.

- Саша, Паша, привет. Ребята, хотим сказать вам: оставайтесь сильными при любой ситуации. Пусть все будет хорошо. Пацаны, мы с вами!, - сказали игроки на видеоролике в Инстаграме.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В среду, 5 декабря, в Тверском районном суде Москвы прошло рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста хавбека "Краснодара", нападающего "Зенита", его младшего брата Кирилла и друга полузащитника кубанского клуба, детского футбольного тренера Александра Протасовицкого. Решение: оставить обвиняемых по делам о двух драках в центре Москвы под стражей до 8 февраля 2019 года.

Кокорин и Мамаев остались под стражей до 8 февраля: Live!