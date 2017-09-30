Самедов забил четвертый победный гол после возвращения в "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов стал автором победного гола в ворота "Урала" (2:0) в матче 12-го тура чемпионата России. Хавбек, перебравшийся в состав красно-белых из "Локомотива" зимой 2017 года, принес команде уже четвертую победу. Ранее он решал исход матчей с "Анжи" (1:0), "Зенитом" (2:1) и "Амкаром" (1:0), и только "Марибор" сумел ответить голом на точный удар Самедова.

В 2004-2005 годах полузащитник забил за "Спартак" девять голов, из которых четыре ("Мальорке", "Торпедо-Металлургу", "Крыльям Советов" и "Океану") оказались решающими. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Урал"