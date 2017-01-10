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Самедов тренируется с молодежкой "Локомотива"

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Полузащитник Александр Самедов присутствует в манеже "Черкизово" на тренировке молодежного состава "Локомотива". От каких-либо комментариев по поводу своего будущего хавбек отказался. (Андрей МУРНИК)

Ранее "СЭ" сообщал, что до разрешения ситуации с переходом в "Спартак" 32-летний полузащитник будет работать с молодежным составом железнодорожников. Решение о переходе Самедова в "Спартак" может быть принято 12 января, когда состоится встреча президента "Локомотива" Ильи Геркуса и заместителя председателя Совета директоров "Спартака" Александра Жиркова.

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