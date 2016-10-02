Руслан Пименов: "Результаты "Локо" меня не удивляют"

Бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов после матча 9-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (1:1) выразил мнение, что пока рано говорить о возможном увольнении с постав главного тренера железнодорожников Юрия Семина. Он подчеркнул: не стоит ждать сиюминутного результата.

– Если команда спасается в компенсированное время и забивает гол с пенальти, то она приобретает одно очко, а не теряет два, – сказал Пименов. – Хотя по игре москвичи выглядели предпочтительнее, должны были выходить вперед еще в первом тайме, однако Хенти не реализовал выгодный момент. И сразу же "Арсенал" ответил голом. "Локомотив" сам создал себе проблемы, усложнил турнирное положение. Негативных разговоров сейчас будет очень много.

– Четвертое поражение кряду со счетом 0:1 могло стать причиной для увольнения Семина?

– Не надо спешить со сменой тренера, необходимо как минимум до зимы дать Юрию Павловичу поработать. Спокойно подумать, кого убрать из команды. А выводы делать весной – туров через пять. Если "Локомотив" будет играть так же, то Семин может потерять свое место. Пока же он пытается найти оптимальные сочетания, присматривается к игрокам, смотрит, кто хочет биться. Так что результаты "Локо" меня не удивляют. Не стоит ждать сиюминутного результата. (Сергей АСТАХОВ)

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