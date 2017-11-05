Руслан Нигматуллин: "Сейв Акинфеева с "Базелем"? Он сделал то, что должен"

Бывший вратарь "Локомотива" и ЦСКА Руслан Нигматуллин в преддверии матча 16-го тура чемпионата России между московскими командами в интервью "СЭ" отметил, что предстоящая встреча будет за шесть очков. Нигматуллин также добавил, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев в матче 4-го тура Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1) показал тот уровень игры, который от него требовался.

– "Локо" успеет восстановиться к матчу? У ЦСКА на подготовку на два дня больше.

– Юрий Павлович Семин – очень опытный тренер. У него есть определенная схема подготовки. Которая, к сожалению, дала сбой в матче с "Шерифом". Второй раз такой ошибки он не допустит. Тем более такой раздражитель и такие высокие задачи.

– Как вам игра армейцев с "Базелем"? Сейв Акинфеева – переломный момент матча?

– Акинфеев сделал то, что и должен был. ЦСКА вообще некуда было отступать, и этой победой команда сохранила шансы на дальнейшую борьбу в Лиге чемпионов. Нужно отдать должное, что игроки смогли собраться в тяжелый момент. Конечно, имело место небольшая расслабленность со стороны футболистов соперника после такой легкой победы в Москве. Армейцы грамотно перестроили игру в перерыве, поэтому не хочется выделять кого-то персонально.

– После такой победы армейцы будут на подъеме?

– У ЦСКА сложный сезон. Их нельзя сравнивать с "Зенитом", у которого другие проблемы. Армейская молодежь пока нестабильна в силу возраста. Но это объяснимо, они будут приносить пользу чуть позже, при этом без больших затрат.

– Как раз молодые нападающие забивают крайне мало. А Вернблум, отыгравший второй тайм на позиции форварда, сразу забил. Может, ему стоит сменить амплуа?

– У Понтуса есть то, чего не хватает юным игрокам – мужских бойцовских качеств, спортивной наглости и неуступчивости. У молодых этого нет в силу возраста, а у шведа хоть отбавляй. Чалов и Жамалетдинов – будущее ЦСКА, надо лишь немного подождать, и голы придут.

– В матче первого круга ЦСКА проиграл на своем поле 1:3. Станет ли это дополнительной мотивацией?

– Думаю, что в таком матче дополнительная мотивация не нужна. Им нужно догонять лидеров, а это отличный способ приблизиться на расстояние нескольких баллов. Предстоит встреча за шесть очков, не меньше. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что матч "Локомотив" – ЦСКА состоится сегодня на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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