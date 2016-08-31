Руслан Нигматуллин: "Денисов может разрушить атмосферу в "Локомотиве"

Лучший вратарь чемпионатов России 1999 и 2001 годов по оценкам "СЭ", выступавший за "Спартак" и "Локомотив", Руслан Нигматуллин поделился мыслями о переходах последнего дня трансферного окна. При этом Нигматуллин подчеркнул, что с большим сомнением относится к трансферу Игоря Денисова в "Локомотив". 32-летний полузащитник перешел в "Локо" из "Динамо" на правах бесплатной аренды.
– Нападающий – проблемная позиция в "Локомотиве". Там был недобор игроков, – говорит Нигматуллин. – Портнягин – неплохой форвард, при Семине может заблистать. Юрий Павлович умеет работать с талантливыми игроками. Но сложно сказать, в каком состоянии находится сейчас Игорь... Не думаю, что он будет забивать по 20 голов.
– Ваше мнение о переходе Денисова в "Локомотив"?
– С большим сомнением отношусь к этому трансферу. В командах Семина прекрасная атмосфера. Денисов может ее разрушить. Так же, как сделал это в "Динамо" и "Зените". В ситуации с Черчесовым он вел себя очень некрасиво. Не думаю, что Станислав Саламович когда-либо вернется к этой фамилии. (Ярослав СУСОВ)
Ж и в о й
Вы что, забыли как великий Денисов помогал Зениту выигрывать еврокубки? Какая у вас короткая память, прекрасный, талантливейший футболист!
23:55
Slim Taller
Обязательно разрушит.С Чорлуки и начнёт.
23:30
Platinum1991
Не нужен Денисов в Локомотиве! НЕ НУЖЕН!!! Этот игрок помог Динамо вылететь в ФНЛ! Он разложил Динамо и развалил командную игру! Он плохо подействовал на Кокорина и тот перестал играть! Одна ПАРШИВАЯ овца, всё СТАДО портит! Денисов неисправимый ЗАНОСЧИВЫЙ фраер! О себе высокого мнения, а на остальных он плевать хотел! Кто там в Локомотиве!!! Не повторяйте ошибку Анжи и Динамо! В Зените Денисов выезжал за счёт других, а футбольные лавры присваивал СЕБЕ! У Денисова кругом ВСЕ ВИНОВАТЫ, только он один - "белый" и "пушистый"! В сборную Денисова взяли по питерскому блату! Когда в Динамо эти номера не прошли, то Денисов СДУЛСЯ!!! Не поможет он Локомотиву, а наоборот, ПРИНЕСЁТ Локомотиву только ВРЕД! НЕ БЕРИТЕ Денисова в Локомотив, пусть в Динамо с ним мучаются! Я тогда предупреждал Динамо, чтобы не брали его. Пусть они сами с Денисовым МУЧАЮТСЯ и МАЮТСЯ, а Денисову не надо платить БЕШЕНЫЕ деньги, он на них НЕ ИГРАЕТ! Динамо теперь пытается СПЛАВИТЬ Денисова и избавиться от этого фраера для разгрузки платёжной ведомости! А Локомотиву ЗАЧЕМ такая финансовая обуза и платить деньги НИ ЗА ЧТО! Денисов НЕ НУЖЕН Локомотиву! Он ЗАДАРОМ Локомотиву НЕ НУЖЕН, а уж тем более за миллионы евро! Пусть Денисов продолжает и дальше валять футбольного дурака в Динамо, а не в Локомотиве! Не совершайте БОЛЬШОЙ ГЛУПОСТИ в Локомотиве!!! Минздрав ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! Денисов ОПАСЕН для Локомотива и не поможет команде, а только НАВРЕДИТ!!! Прислушайтесь в Локомотиве к голосу РАЗУМА!!!
23:24
Luchezarny
Каюк паровозику, лишний вагон прицепили.... кирдык крадётся незаметно))
23:02
pafalex
А с кем Черчесов может работать... у него же характер и поведение такое что мало никому не покажется...
22:58
istep
А где он может ее не разрушить?
22:34