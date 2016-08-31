Руслан Нигматуллин: "Денисов может разрушить атмосферу в "Локомотиве"

Лучший вратарь чемпионатов России 1999 и 2001 годов по оценкам "СЭ", выступавший за "Спартак" и "Локомотив", Руслан Нигматуллин поделился мыслями о переходах последнего дня трансферного окна. При этом Нигматуллин подчеркнул, что с большим сомнением относится к трансферу Игоря Денисова в "Локомотив". 32-летний полузащитник перешел в "Локо" из "Динамо" на правах бесплатной аренды.

– Нападающий – проблемная позиция в "Локомотиве". Там был недобор игроков, – говорит Нигматуллин. – Портнягин – неплохой форвард, при Семине может заблистать. Юрий Павлович умеет работать с талантливыми игроками. Но сложно сказать, в каком состоянии находится сейчас Игорь... Не думаю, что он будет забивать по 20 голов.

– Ваше мнение о переходе Денисова в "Локомотив"?

– С большим сомнением отношусь к этому трансферу. В командах Семина прекрасная атмосфера. Денисов может ее разрушить. Так же, как сделал это в "Динамо" и "Зените". В ситуации с Черчесовым он вел себя очень некрасиво. Не думаю, что Станислав Саламович когда-либо вернется к этой фамилии. (Ярослав СУСОВ)