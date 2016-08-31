22:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Нигматуллин: "Денисов может разрушить атмосферу в "Локомотиве"

0
0
0
6
 
Главный тренер "Локомотива" Юрий СЕМИН.Юрий Семин: "У Денисова сложный характер? Я не ссорюсь с игроками"

Лучший вратарь чемпионатов России 1999 и 2001 годов по оценкам "СЭ", выступавший за "Спартак" и "Локомотив", Руслан Нигматуллин поделился мыслями о переходах последнего дня трансферного окна. При этом Нигматуллин подчеркнул, что с большим сомнением относится к трансферу Игоря Денисова в "Локомотив". 32-летний полузащитник перешел в "Локо" из "Динамо" на правах бесплатной аренды.

– Нападающий – проблемная позиция в "Локомотиве". Там был недобор игроков, – говорит Нигматуллин. – Портнягин – неплохой форвард, при Семине может заблистать. Юрий Павлович умеет работать с талантливыми игроками. Но сложно сказать, в каком состоянии находится сейчас Игорь... Не думаю, что он будет забивать по 20 голов.

– Ваше мнение о переходе Денисова в "Локомотив"?

– С большим сомнением отношусь к этому трансферу. В командах Семина прекрасная атмосфера. Денисов может ее разрушить. Так же, как сделал это в "Динамо" и "Зените". В ситуации с Черчесовым он вел себя очень некрасиво. Не думаю, что Станислав Саламович когда-либо вернется к этой фамилии. (Ярослав СУСОВ)

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ж и в о й

Вы что, забыли как великий Денисов помогал Зениту выигрывать еврокубки? Какая у вас короткая память, прекрасный, талантливейший футболист!

23:55

Slim Taller

Обязательно разрушит.С Чорлуки и начнёт.

23:30

Platinum1991

Не нужен Денисов в Локомотиве! НЕ НУЖЕН!!! Этот игрок помог Динамо вылететь в ФНЛ! Он разложил Динамо и развалил командную игру! Он плохо подействовал на Кокорина и тот перестал играть! Одна ПАРШИВАЯ овца, всё СТАДО портит! Денисов неисправимый ЗАНОСЧИВЫЙ фраер! О себе высокого мнения, а на остальных он плевать хотел! Кто там в Локомотиве!!! Не повторяйте ошибку Анжи и Динамо! В Зените Денисов выезжал за счёт других, а футбольные лавры присваивал СЕБЕ! У Денисова кругом ВСЕ ВИНОВАТЫ, только он один - "белый" и "пушистый"! В сборную Денисова взяли по питерскому блату! Когда в Динамо эти номера не прошли, то Денисов СДУЛСЯ!!! Не поможет он Локомотиву, а наоборот, ПРИНЕСЁТ Локомотиву только ВРЕД! НЕ БЕРИТЕ Денисова в Локомотив, пусть в Динамо с ним мучаются! Я тогда предупреждал Динамо, чтобы не брали его. Пусть они сами с Денисовым МУЧАЮТСЯ и МАЮТСЯ, а Денисову не надо платить БЕШЕНЫЕ деньги, он на них НЕ ИГРАЕТ! Динамо теперь пытается СПЛАВИТЬ Денисова и избавиться от этого фраера для разгрузки платёжной ведомости! А Локомотиву ЗАЧЕМ такая финансовая обуза и платить деньги НИ ЗА ЧТО! Денисов НЕ НУЖЕН Локомотиву! Он ЗАДАРОМ Локомотиву НЕ НУЖЕН, а уж тем более за миллионы евро! Пусть Денисов продолжает и дальше валять футбольного дурака в Динамо, а не в Локомотиве! Не совершайте БОЛЬШОЙ ГЛУПОСТИ в Локомотиве!!! Минздрав ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! Денисов ОПАСЕН для Локомотива и не поможет команде, а только НАВРЕДИТ!!! Прислушайтесь в Локомотиве к голосу РАЗУМА!!!

23:24

Luchezarny

Каюк паровозику, лишний вагон прицепили.... кирдык крадётся незаметно))

23:02

pafalex

А с кем Черчесов может работать... у него же характер и поведение такое что мало никому не покажется...

22:58

istep

А где он может ее не разрушить?

22:34

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ