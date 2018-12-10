Руслан Нигматуллин: "Чемпионом России станет "Краснодар"

Бывший вратарь "Спартака" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин в разговоре с корреспондентом "СЭ" подвел итог первой части российского сезона.

- Кто станет чемпионом России? - вопрос Нигматуллину.

- Самые большие шансы у "Краснодара" и "Зенита". Но больше склоняюсь к тому, что титул возьмут "быки". По игре они мне нравятся больше. У питерцев больше очков, но южане выглядят симпатичнее.

- Какие клубы попадут в Лигу Европы?

- Поставлю на ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Кто-то из них выйдет третьим в Лигу чемпионов. Остальные - в Лигу Европы. Думаю, и Кубок России кому-то из них достанется.

- Кто покинет премьер-лигу по итогам?

- Думаю, что "Енисей" и, вероятно, "Анжи".

- А кто сыграет в переходных матчах?

- "Крылья Советов" и "Уфа".

- Кто, на ваш взгляд, стал лучшим игроком в первой части сезона?

- Назову Чалова. На данный момент он не только лучший бомбардир нашего чемпионата, но и заметно прибавляет. (Елена Григорьевская)

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