Руслан Нигматуллин: "Чемпионом России станет "Краснодар"

Бывший вратарь "Спартака" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин в разговоре с корреспондентом "СЭ" подвел итог первой части российского сезона.
- Кто станет чемпионом России? - вопрос Нигматуллину.
- Самые большие шансы у "Краснодара" и "Зенита". Но больше склоняюсь к тому, что титул возьмут "быки". По игре они мне нравятся больше. У питерцев больше очков, но южане выглядят симпатичнее.
- Какие клубы попадут в Лигу Европы?
- Поставлю на ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Кто-то из них выйдет третьим в Лигу чемпионов. Остальные - в Лигу Европы. Думаю, и Кубок России кому-то из них достанется.
- Кто покинет премьер-лигу по итогам?
- Думаю, что "Енисей" и, вероятно, "Анжи".
- А кто сыграет в переходных матчах?
- "Крылья Советов" и "Уфа".
- Кто, на ваш взгляд, стал лучшим игроком в первой части сезона?
- Назову Чалова. На данный момент он не только лучший бомбардир нашего чемпионата, но и заметно прибавляет. (Елена Григорьевская)
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