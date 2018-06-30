"Рубину" запрещено регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров РФС запретила "Рубину" регистрировать новых игроков. Это связано с делом полузащитника Альберта Шарипова, с которым был расторгнут контракт без веских причин.

"Рубин" сможет регистрировать новых игроков, когда заплатит Шарипову игровую компенсацию, а также задолженности по заработной плате.



При этом палата прекратила производство по делам форварда Максима Канунникова и вратаря Александра Фильцова, которые также требовали признать разрыв их контрактов с "Рубином" необоснованным.

