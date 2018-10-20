"Рубин" сыграл вничью с "Уфой" и обошел "Спартак"

"Рубин" сыграл вничью с "Уфой" в матче 11-го тура чемпионата России (0:0). Казанский клуб набрал 18 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице, обогнав "Спартак".
"Уфа" с 10 очками осталась на 13-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
11-й тур
"Уфа" - "Рубин" (Казань) - 0:0
"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе, Карп, Салатич, Тилль, Игбун, Сысуев (Кротов, 73).
"Рубин" (Казань): Коновалов, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Могилевец (Камболов, 82), Подберезкин, Байрамян (Сорокин, 90+2), Азмун, Полоз (Бухаров, 90+3).
Предупреждения: Байрамян, 38. Тилль, 68. Устинов, 71. Салатич, 76.
Судьи: Галимов (Улан-Удэ). Калугин, Шаламберидзе (оба - Москва).
20 октября. Уфа. Стадион "Нефтяник".
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