"Рубин" сыграл вничью с "Уфой" и обошел "Спартак"

"Рубин" сыграл вничью с "Уфой" в матче 11-го тура чемпионата России (0:0). Казанский клуб набрал 18 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице, обогнав "Спартак".

"Уфа" с 10 очками осталась на 13-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Уфа" - "Рубин" (Казань) - 0:0

"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе, Карп, Салатич, Тилль, Игбун, Сысуев (Кротов, 73).

"Рубин" (Казань): Коновалов, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Могилевец (Камболов, 82), Подберезкин, Байрамян (Сорокин, 90+2), Азмун, Полоз (Бухаров, 90+3).

Предупреждения: Байрамян, 38. Тилль, 68. Устинов, 71. Салатич, 76.

Судьи: Галимов (Улан-Удэ). Калугин, Шаламберидзе (оба - Москва).

20 октября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Все о чемпионате России - здесь