11:35 | Футбол — РПЛ

"Рубин" поздравил Флореса с рождением дочери

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Защитник "Рубина" Чико Флорес стал отцом. В семье футболиста и его жены Давинии родилась дочь. Девочку назвали Хлоя.

-Хорошая новость! У Чико Флореса и его супруги Давинии родилась дочка Хлоя, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Флорес стал игроком "Рубина" минувшим летом. Предыдущим клубом 31-летнего испанца была "Гранада". Соглашение между игроком обороны и клубом из Казани рассчитано на два года.

Флорес - воспитанник "Кадиса". Помимо родного клуба, он выступал за "Альмерию", "Портуэнсе", "Барселону Б", "Дженоа", "Мальорку", "Суонси" и "Лехвию". В составе валлийского клуба в сезоне-2012/13 стал победителем Кубка лиги.

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