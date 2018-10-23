"Рубин" поздравил Флореса с рождением дочери

Защитник "Рубина" Чико Флорес стал отцом. В семье футболиста и его жены Давинии родилась дочь. Девочку назвали Хлоя.

-Хорошая новость! У Чико Флореса и его супруги Давинии родилась дочка Хлоя, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Флорес стал игроком "Рубина" минувшим летом. Предыдущим клубом 31-летнего испанца была "Гранада". Соглашение между игроком обороны и клубом из Казани рассчитано на два года.

Флорес - воспитанник "Кадиса". Помимо родного клуба, он выступал за "Альмерию", "Портуэнсе", "Барселону Б", "Дженоа", "Мальорку", "Суонси" и "Лехвию". В составе валлийского клуба в сезоне-2012/13 стал победителем Кубка лиги.

Хорошая новость!😊



У Чико Флореса и его супруги Давинии родилась дочка Хлоя👶🏻🍼



Поздравляем!❤️💚 @chicoflores, nuestras felicitaciones por algo tan hermoso como es el nacimiento de una hija, deseamos que el amor y la felicidad os acompañen siempre! pic.twitter.com/c4f8bsuNJw – "Рубин" Казань (@fcrk) 23 октября 2018 г.

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