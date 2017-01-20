15:01 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" ведет переговоры с новыми спонсорами, в том числе для Лиги Европы

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Генеральный директор "Ростова" Владимир Крупин подчеркнул, что клуб продолжает переговоры с потенциальными спонсорами, в том числе возможным титульным спонсором для Лиги Европы.

По ходу прошлого сезона неоднократно сообщалось о долгах ростовчан перед футболистами и тренерами, а минувшим летом Российский футбольный союз (РФС) накладывал на клуб запрет на регистрацию игроков за просроченные выплаты по задолженностям и трансферам.

- Переговоры со спонсорами ведутся, но такие вещи любят тишину, поэтому не стану оглашать никаких подробностей, - приводит "Р-Спорт" слова Крупина. - Это же касается и титульного спонсора для выступления в Лиге Европы, но, конечно, мы, в первую очередь, будем действовать в рамках регламентов УЕФА.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170120/1115169635.html

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