"Ростов" ведет переговоры с новыми спонсорами, в том числе для Лиги Европы

Генеральный директор "Ростова" Владимир Крупин подчеркнул, что клуб продолжает переговоры с потенциальными спонсорами, в том числе возможным титульным спонсором для Лиги Европы.

По ходу прошлого сезона неоднократно сообщалось о долгах ростовчан перед футболистами и тренерами, а минувшим летом Российский футбольный союз (РФС) накладывал на клуб запрет на регистрацию игроков за просроченные выплаты по задолженностям и трансферам.

- Переговоры со спонсорами ведутся, но такие вещи любят тишину, поэтому не стану оглашать никаких подробностей, - приводит "Р-Спорт" слова Крупина. - Это же касается и титульного спонсора для выступления в Лиге Европы, но, конечно, мы, в первую очередь, будем действовать в рамках регламентов УЕФА.