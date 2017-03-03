"Ростов" отправил шесть безответных мячей в ворота "Томи"

В матче 18-го тура чемпионата России "Ростов" разгромил "Томь" со счетом 6:0. Три голевые передачи на свой счет записал защитник Тимофей Калачев. Дублями в составе ростовчан отметились нападающие Александр Бухаров и Сердар Азмун. Также по голу забили Марко Девич и Александр Ерохин.
Отметим, что "Томь" из-за финансовых проблем зимой покинули ряд футболистов основы, и в стартовом составе появятся лишь два игрока старше 24 лет – Алексей Пугин и капитан Павел Голышев. Всего из 11 игроков возраст семерых не превышает 21 года.
В следующем матче "Ростов" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 9 марта и начнется в 21.00 по московскому времени.
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
"Томь" (Томск) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:6 (0:2)
Голы: Бухаров, 19 (0:1). Бухаров, 45+1 (0:2). Девич, 69 (0:3). Ерохин, 79 (0:4). Азмун, 80 (0:5). Азмун, 90+1 (0:6).
"Томь": Мелихов, Сасин, Осипов, Митерев (Карымов, 62), Букачев, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 77), Голышев, Пугин, Соболев.
"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан (Препелицэ, 79), Ерохин, Нобоа (Могилевец, 60), Азмун, Бухаров (Девич, 61).
Предупреждения: Гвинейский, 39. Кудряшов, 43.
Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Жвакин, Шимарыгин (все Санкт-Петербург).
3 марта. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Vedi
Лицензионные комиссии РФС и РФПЛ перед началом сезона когда принимают по звонкам и по рангу , а потом простой народ смотрит Эту КЛОУНАДУ называемую РФПЛ . Один Толстых не принимал речей от больших дядек и бумажки ради заявки на сезон сдобренные всевозможными обещаниями .
21:24
sproper
да.. и про аргентина -ямайка не спеть
21:23
resifi
Felix BARSA________ Спасибо за поддержку!
21:22
Очень плохой мальчик
Печально конечно глядеть на это безобразие,команда с составом, не соответствующим даже ПФЛ,играет в премьер лиге.
21:18
RobertH
Lllll84,в чем-то ты прав безусловно.Появление в РФПЛ клуба Томь вызвало некое недоумение .При этом фактически слили Кубань,которая по любому была на порядок выше Томи ,и плюс не нужно было бы ломать ноги по болоту осенью и весной.Но,видимо,там у дядек наверху другие приколы.
21:18
andre1961
rotor23 -тебя родила свинячья гиена
21:17
PitersS
Томь-уровень финансовых и спортивных возможностей российского футбола большинства команд. Именно, на такой футбол сам футбол и может заработать, а все что больше и лучше-это за счет бабушек, дедушек, деток и, вообще, гос. бюджета. Наш футбол такой же иждивенец, как и высшие гос. служащие, кормящиеся по коррупционным схемам через благотворительные, как бы, соц.проекты, создаваемые для малоимущих и обслуживающие высших чиновников.
21:16
Felix BARSA
resifi ++++++ Полностью согласен!
21:16
resifi
Отличный матч!!! С удовольствием посмотрел! А кому не нравится пусть не смотрят!
21:13
199
Джону сильверу..... Если бы у Томи был бюджет хотя бы в четверть столичных(любых), на месте Томи были бы кто то из столичных.Правильно сказал их губернатор: что я скажу учителям и врачам.
21:12
andrew-p
Ростов с победой!Но это беда, конечно..ситуация в Томи печальная.
21:12
Felix BARSA
ПРОСТО РОСТОВ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ КОМАНДА! А БЕРДЫЕВ ГЕНИЙ, не смотрят вопли идиотов!!! Ждем Манчестер...
21:09
zoostation
в Манчестере уже дрожат.
21:08
самарец
избиение младенца закончилось !! 10 команд для премьер лиге в наших условиях оптимальный вариант!!!
21:07
Верю в Крылья
Эх и дурка российская..... А кто-то и рад этому "бердыевская машина набирает ход", еще один ушлепок про "мусорные команды лепечет".....плакать надо.....
21:02
rotor23
Туркменское днище размялось на пацанах. Ничего, скоро мужики из тиснут слегка!))))
21:02
Lllll84
Позор руководству команды, снимайте не делайте из себя клоунов!
21:01
fanfir
Просто разница между ЛЧ и дном РПФЛ.
21:00
lamberjack
зато лимит томь точно не нарушила
21:00
Lllll84
А дома на гвнополе в конце марта, будут 11 человек в защите стоять играть не довать, не дай бог и травмировать!
20:58
ЮКИ
НЕ хотят играть,пусть Снимутся с чемпионата!им мучений,а росфутболу позора будет меньше!
20:58
Джон....Сильвер
Кто то еще утверждает, что в России должно быть больше 16 клубов в премьер-лиге! На мой взгляд - 10 было бы достаточно. На кой черт нужны такие мусорные команды, как та же Томь???
20:56
rusfed 2.0
Бердыевская машина набирает ход. Скоро догонит временщиков на промежуточной первой строчке
20:56
Вьери
Томи лучше бы на технические поражения согласиться до самого конца чемпионата - меньше позору будет)) А то так и будет по 5-6 каждый матч залетать)
20:56
Lllll84
Стыд и срам Российскому футболу, такие команды как Томь срочно снимать с чемпионата до конца сезона, какие цели у команды 0, снять и кто допустил их до участия во второй части стех спросить! ПОЗОР!!!
20:55
aloveku
отличное начало весеннего чемпионата
20:55