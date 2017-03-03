"Ростов" отправил шесть безответных мячей в ворота "Томи"

В матче 18-го тура чемпионата России "Ростов" разгромил "Томь" со счетом 6:0. Три голевые передачи на свой счет записал защитник Тимофей Калачев. Дублями в составе ростовчан отметились нападающие Александр Бухаров и Сердар Азмун. Также по голу забили Марко Девич и Александр Ерохин.

Отметим, что "Томь" из-за финансовых проблем зимой покинули ряд футболистов основы, и в стартовом составе появятся лишь два игрока старше 24 лет – Алексей Пугин и капитан Павел Голышев. Всего из 11 игроков возраст семерых не превышает 21 года.

В следующем матче "Ростов" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 9 марта и начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Томь" (Томск) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:6 (0:2)

Голы: Бухаров, 19 (0:1). Бухаров, 45+1 (0:2). Девич, 69 (0:3). Ерохин, 79 (0:4). Азмун, 80 (0:5). Азмун, 90+1 (0:6).

"Томь": Мелихов, Сасин, Осипов, Митерев (Карымов, 62), Букачев, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 77), Голышев, Пугин, Соболев.

"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан (Препелицэ, 79), Ерохин, Нобоа (Могилевец, 60), Азмун, Бухаров (Девич, 61).

Предупреждения: Гвинейский, 39. Кудряшов, 43.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Жвакин, Шимарыгин (все Санкт-Петербург).

3 марта. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Томь" - "Ростов"