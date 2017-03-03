20:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" отправил шесть безответных мячей в ворота "Томи"

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В матче 18-го тура чемпионата России "Ростов" разгромил "Томь" со счетом 6:0. Три голевые передачи на свой счет записал защитник Тимофей Калачев. Дублями в составе ростовчан отметились нападающие Александр Бухаров и Сердар Азмун. Также по голу забили Марко Девич и Александр Ерохин.

Отметим, что "Томь" из-за финансовых проблем зимой покинули ряд футболистов основы, и в стартовом составе появятся лишь два игрока старше 24 лет – Алексей Пугин и капитан Павел Голышев. Всего из 11 игроков возраст семерых не превышает 21 года.

В следующем матче "Ростов" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 9 марта и начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Томь" (Томск) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:6 (0:2)

Голы: Бухаров, 19 (0:1). Бухаров, 45+1 (0:2). Девич, 69 (0:3). Ерохин, 79 (0:4). Азмун, 80 (0:5). Азмун, 90+1 (0:6).

"Томь": Мелихов, Сасин, Осипов, Митерев (Карымов, 62), Букачев, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 77), Голышев, Пугин, Соболев.

"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан (Препелицэ, 79), Ерохин, Нобоа (Могилевец, 60), Азмун, Бухаров (Девич, 61).

Предупреждения: Гвинейский, 39. Кудряшов, 43.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Жвакин, Шимарыгин (все Санкт-Петербург).

3 марта. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Томь" - "Ростов"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (26)
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Лицензионные комиссии РФС и РФПЛ перед началом сезона когда принимают по звонкам и по рангу , а потом простой народ смотрит Эту КЛОУНАДУ называемую РФПЛ . Один Толстых не принимал речей от больших дядек и бумажки ради заявки на сезон сдобренные всевозможными обещаниями .

21:24

sproper

да.. и про аргентина -ямайка не спеть

21:23

resifi

Felix BARSA________ Спасибо за поддержку!

21:22

Очень плохой мальчик

Печально конечно глядеть на это безобразие,команда с составом, не соответствующим даже ПФЛ,играет в премьер лиге.

21:18

RobertH

Lllll84,в чем-то ты прав безусловно.Появление в РФПЛ клуба Томь вызвало некое недоумение .При этом фактически слили Кубань,которая по любому была на порядок выше Томи ,и плюс не нужно было бы ломать ноги по болоту осенью и весной.Но,видимо,там у дядек наверху другие приколы.

21:18

andre1961

rotor23 -тебя родила свинячья гиена

21:17

PitersS

Томь-уровень финансовых и спортивных возможностей российского футбола большинства команд. Именно, на такой футбол сам футбол и может заработать, а все что больше и лучше-это за счет бабушек, дедушек, деток и, вообще, гос. бюджета. Наш футбол такой же иждивенец, как и высшие гос. служащие, кормящиеся по коррупционным схемам через благотворительные, как бы, соц.проекты, создаваемые для малоимущих и обслуживающие высших чиновников.

21:16

Felix BARSA

resifi ++++++ Полностью согласен!

21:16

resifi

Отличный матч!!! С удовольствием посмотрел! А кому не нравится пусть не смотрят!

21:13

199

Джону сильверу..... Если бы у Томи был бюджет хотя бы в четверть столичных(любых), на месте Томи были бы кто то из столичных.Правильно сказал их губернатор: что я скажу учителям и врачам.

21:12

andrew-p

Ростов с победой!Но это беда, конечно..ситуация в Томи печальная.

21:12

Felix BARSA

ПРОСТО РОСТОВ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ КОМАНДА! А БЕРДЫЕВ ГЕНИЙ, не смотрят вопли идиотов!!! Ждем Манчестер...

21:09

zoostation

в Манчестере уже дрожат.

21:08

самарец

избиение младенца закончилось !! 10 команд для премьер лиге в наших условиях оптимальный вариант!!!

21:07

Верю в Крылья

Эх и дурка российская..... А кто-то и рад этому "бердыевская машина набирает ход", еще один ушлепок про "мусорные команды лепечет".....плакать надо.....

21:02

rotor23

Туркменское днище размялось на пацанах. Ничего, скоро мужики из тиснут слегка!))))

21:02

Lllll84

Позор руководству команды, снимайте не делайте из себя клоунов!

21:01

fanfir

Просто разница между ЛЧ и дном РПФЛ.

21:00

lamberjack

зато лимит томь точно не нарушила

21:00

Lllll84

А дома на гвнополе в конце марта, будут 11 человек в защите стоять играть не довать, не дай бог и травмировать!

20:58

ЮКИ

НЕ хотят играть,пусть Снимутся с чемпионата!им мучений,а росфутболу позора будет меньше!

20:58

Джон....Сильвер

Кто то еще утверждает, что в России должно быть больше 16 клубов в премьер-лиге! На мой взгляд - 10 было бы достаточно. На кой черт нужны такие мусорные команды, как та же Томь???

20:56

rusfed 2.0

Бердыевская машина набирает ход. Скоро догонит временщиков на промежуточной первой строчке

20:56

Вьери

Томи лучше бы на технические поражения согласиться до самого конца чемпионата - меньше позору будет)) А то так и будет по 5-6 каждый матч залетать)

20:56

Lllll84

Стыд и срам Российскому футболу, такие команды как Томь срочно снимать с чемпионата до конца сезона, какие цели у команды 0, снять и кто допустил их до участия во второй части стех спросить! ПОЗОР!!!

20:55

aloveku

отличное начало весеннего чемпионата

20:55

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ