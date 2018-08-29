"Ростов" оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительный баннер в адрес ЦСКА

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что "Ростов" оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительный баннер болельщиков в адрес ЦСКА.

- Мы получили официальное заявление от одного из СМИ по матчу "Ростов" - "Крылья Советов" в третьем туре, - цитирует "РИА Новости" Григорьянца. - Из заявления сказано, что во время матча на трибуне болельщиков "Ростова" было вывешено два баннера с ненормативной лексикой, второй – с оскорбительным отношением в адрес футбольного клуба ЦСКА.

Ранее в рапортах делегата и инспектора не был отражен этот факт. Но мы не оставляем без внимания ни одного эпизода. За публичную демонстрацию баннера оскорбительного характера и баннера, содержащего ненормативную лексику, оштрафовать ФК "Ростов" на 100 тысяч рублей.