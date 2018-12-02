"Ростов" - ЦСКА: за что назначен пенальти в ворота ростовчан?

На 55-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Ростов" – ЦСКА арбитр Кирилл Левников наказал хозяев поля пенальти, зафиксировав фол Мачея Вилюша на Арноре Сигурдссоне. Факт нарушения правил, как я понимаю, не оспаривался. Вопрос состоял только в том, где произошел фол Вилюша.

Эпизод с назначением пенальти в матче "Ростов" - ЦСКА.

Эпизод с назначением пенальти в матче "Ростов" - ЦСКА.

Эпизод с назначением пенальти в матче "Ростов" - ЦСКА.

Эпизод с назначением пенальти в матче "Ростов" - ЦСКА.

Момент показан так, что оспорить решение судьи не представляется возможным. Нет ни одного повтора крупным планом, который позволял бы однозначно заявить, что фол был внутри штрафной площади, на ее линии или за пределами штрафной. Сам Левников и его второй ассистент Егор Болховитин находились в хороших позициях. Можно только предположить, что они приняли верное решение. (Александр Бобров)

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