"Ромашка" победила? Кафельников возмущен составом "Спартака"

Российский теннисист Евгений Кафельников в свое Твиттере жестко высказался по поводу стартового состава "Спартака" на матч 15-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов". Напомним, что в стартовом составе с капитанской повязкой оказался Денис Глушаков, которого болельщики красно-белых освистывали и оскорбляли в последних матчах.

– Я надеюсь, заряды "Глушаков г***" приготовили на сегодня???? – спросил Кафельников у болельщиков в Твиттере. – Вот и закончилась "сказка о постоянной игре в основном составе" для Максименко, Рассказова, Игнатова, Тимофеева и остальных!! Ромашка у*** всех, начиная от молодых, заканчивая фанатами! Вот после такого плевка в лицо фанатам (состав на матч) самое время с*** со стадиона на 10 минуте! Простите, но других слов у меня сейчас нет.