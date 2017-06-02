Роман Шишкин: "Самый тяжелый момент в карьере - аренда в "Крылья"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин отметил, что переход в "Крылья Советов" в сезоне-2009 стал для него самым тяжелым эпизодом в карьере. Самарский клуб испытывал по ходу чемпионата серьезные финансовые проблемы и завершил сезон на 10-м месте. Зимой Шишкин перешел в "Локомотив".

– Самый тяжелый момент в вашей карьере?

– Аренда в "Крылья Советов" в 2009 году, когда "Спартак" от меня отказался. Вроде сначала хорошо шли, играли живо, но за полгода все рухнуло, из-за отсутствия финансирования команда фактически развалилась. Вот тогда я впервые по-настоящему осознал, что жизнь может очень быстро поменяться. Только что играл в топ-клубе, вызывался в сборную, а потом – раз, и такой поворот. Конечно же такие ситуации заставляют задуматься и делать серьезные выводы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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