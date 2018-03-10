Роман Шишкин: "Есть осадок, что не выиграли у "Динамо"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин после матча 22-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0), отметил, что его команда была ближе к победе. По его словам, погодные условия повлияли на ход игры.

– Как оцените результат матча с "Динамо"?

– Учитывая, как складывалась игра, мы были ближе к победе. Было тяжелое поле и погодные условия, и по такой игре один мяч мог решить все. У нас был очень хороший момент, когда Вандерсон попал в штангу, поэтому есть осадок, что не выиграли.

– Ваша команда идет на втором месте. Ощущали себя фаворитами встречи, и давило это как-то на вас?

– В принципе, нет. Мы от матча к матчу стараемся побеждать. Будем смотреть в таблицу в конце чемпионата, а сейчас просто выходим играть на победу в каждом матче. А там уже как получится.

– Вы только что общались с Антоном Шуниным. Что ему сказали?

– Пока еще не успели обменяться впечатлениями. Сейчас пойдем вместе и обсудим. До игры мы созванивались, и, в принципе, всегда с ним на связи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)