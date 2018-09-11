Роман Широков: "Первым матчем на новом стадионе "Динамо" должно стать дерби со "Спартаком"

Заместитель генерального директора московского "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков сообщил, что первым матчем на новом стадионе бело-голубых должно стать дерби со "Спартаком" 10 марта.

– Есть ли какие-то особые идеи по мату открытия нового стадиона?

– Матч открытия будет со "Спартаком", второй – с "Локомотивом". Есть теоретический вариант в феврале домашний матч на Кубок сыграть – тогда именно он станет матчем открытия. Но для этого должно много звёзд сойтись.

– Учитывая задачи попасть в еврокубки, у "Динамо" дополнительная мотивация на Кубок России? По крайней мере, больше, чем у других клубов РПЛ.

– На мой взгляд, двухматчевая система больше шансов дает топ-клубам, но безусловно, задача на Кубок стоит. Под большими клубами я подразумеваю топ-5. Сейчас мы скорее шестые. Кто-то выпадет из пятерочки, и мы, при хорошей организации игры, займем это место. Главное – зацепится и действовать на нервы конкурентам. (Александр Рогулев)

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