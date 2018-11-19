Роман Орещук - об инциденте с Аленичевым: "Это не красит людей, которые устроили подобное"

Известный агент Роман Орещук поделился с "СЭ" своим мнение по поводу ситуации с задержанием главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева сотрудниками ГИБДД Красноярска по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

– Непонятно, куда делся второй участник ДТП – человек подозрительно быстро скрылся с места аварии, – говорит Орещук. – Полиция приехала за две минуты. Вы где-нибудь видели такое в нашей российской действительности? Это не красит людей, которые подобное устроили.

– С главным тренером могут так поступить?

– В нашей жизни всякое бывает, хотя верить и не хочу. Обвинять людей можно только опираясь на факты. Как только будет решение суда, его доведут до общественности. Если совершил проступок – накажут, нет – значит, нет.

– Заметили, что в последнее время участились инциденты с участием футбольных людей?

– Футболисты и тренеры – публичные личности, а многие хотят на этом хайпануть. Нарушил – отвечай перед законом. Не хочу обсуждать Кокорина и Мамаева, у них своя голова на плечах. У Аленичева – бытовая ситуация, еще день-два, и во всем разберутся. А еще выкладывают фотографии совсем другой машины со штрафстоянки. Очень много нестыковок, но не хочется строить догадки. (Евгений Белоусов)

"Енисей" и Аленичев: шпионские страсти