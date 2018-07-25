Роман Орещук: "Крыховяк потеряет в деньгах после перехода в "Локомотив"

Известный агент Роман Орещук в интервью "СЭ" отметил, что не видит ничего удивительного в переходе полузащитника Гжегожа Крыховяка из "ПСЖ" в "Локомотив". Железнодорожники взяли игрока в аренду на один год с опцией обязательного выкупа.

- Приобретение Крыховяка – событие для нашего чемпионата?

– На мой взгляд, да. Не каждый день к нам приезжают футболисты из "ПСЖ".

– Однако минувший сезон хавбек провел в аренде в "Вест Бромвиче", который в итоге вылетел из АПЛ.

– Это не должно смущать. Футболисту нужна была игровая практика перед чемпионатом мира. Ему было все равно, где выступать – лишь бы чемпионат сильный. Насколько я знаю, тогда он в деньгах не терял.

– А сейчас?

– Теряет. Есть такая информация. Ничего удивительного в его переходе в "Локо" я не вижу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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