Роман Орещук: "Крыховяк потеряет в деньгах после перехода в "Локомотив"

Известный агент Роман Орещук в интервью "СЭ" отметил, что не видит ничего удивительного в переходе полузащитника Гжегожа Крыховяка из "ПСЖ" в "Локомотив". Железнодорожники взяли игрока в аренду на один год с опцией обязательного выкупа.
- Приобретение Крыховяка – событие для нашего чемпионата?
– На мой взгляд, да. Не каждый день к нам приезжают футболисты из "ПСЖ".
– Однако минувший сезон хавбек провел в аренде в "Вест Бромвиче", который в итоге вылетел из АПЛ.
– Это не должно смущать. Футболисту нужна была игровая практика перед чемпионатом мира. Ему было все равно, где выступать – лишь бы чемпионат сильный. Насколько я знаю, тогда он в деньгах не терял.
– А сейчас?
– Теряет. Есть такая информация. Ничего удивительного в его переходе в "Локо" я не вижу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)