Роман Бабаев: "ЦСКА выглядит достойно, ни о каком провале не может быть и речи"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью клубной пресс-службе отметил, что серьезная перестройка состава вызывала у него опасения. Однако на данный момент, по его словам, команда выглядит достойно и у нее большой потенциал.

– Этим летом армейцы пережили грандиозную перестройку состава. Нетрудно представить, какие опасения испытывали вы перед началом сезона.

– Действительно, основной состав команды, по сути, обновился процентов на восемьдесят. С одной стороны, мы как могли, оттягивали этот момент. В то же время понимали, что он все равно наступит, а сложности нас никогда не пугали. Постарались сделать так, чтобы данный этап прошел безболезненно – разумеется, насколько в нашей ситуации это было возможно. Ушли футболисты, долгие годы верой и правдой служившие клубу. Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич и вовсе олицетворяли целую эпоху.



Кто-то продолжил карьеру в других клубах. Скажем, Понтус Вернблум и Бибрас Натхо в итоге ушли на худшие финансовые условия. Как мы и думали, оба решили отправиться в более теплые страны, где семьям, по их мнению, будет комфортнее. В то же время можно сказать, что перемены в команде оказались еще более масштабными, чем предполагалось. Мы понимали, что летом также уйдут Ахмед Муса или Георгий Миланов. А вот отъезд Витиньо на родину изначально не входил в наши планы.

– На фоне ухода большой группы футболистов армейцы фактически создают новую команду. Трудно вспомнить, когда в последний раз российский топ-клуб так серьезно обновлял состав.

– Ничего подобного я действительно не припоминаю. Не стану скрывать, чувство тревоги какое-то время не покидало ни руководство клуба, ни тренерский штаб. Команде предстояло пережить не просто серьезное омоложение и полную переработку игровой модели в зависимости от подбора футболистов. По сути, в нынешнем году создается новый коллектив.

– Наблюдать за этим процессом очень интересно. Теперь уже можно сказать, что многие опасения оказались напрасными.

– Соглашусь с вами. Команда выглядит достойно, ни о каком провале не может быть и речи. Безусловно, еще рано делать глобальные выводы, но и сейчас понятно, что у нашей обновленной команды большой потенциал. Это было заметно даже в матчах, которые сложились не очень удачно. Да, немного забуксовали на старте, однако, в тот момент мы продолжали комплектоваться, не все новички еще появились.



Команда стала гораздо моложе, в ее составе много 19-20-летних футболистов. Все очень хорошо работают, но в то же время нужно быть готовым к тому, что у обновленной команды первое время будут взлеты и падения. Это абсолютно нормально. Самое главное, Виктор Михайлович четко понимает, что делает. С каждой тренировкой игроки становятся сильнее, видно, что команда прогрессирует.