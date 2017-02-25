21:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Асхабадзе: "Джикия и Селихов, возможно, обеспечили "Амкару" годовой бюджет"

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Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" оценил трансферную кампанию всех клубов премьер-лиги в зимнее окно. Он отметил, что "Амкар" удачно продавал игроков, выставив пермякам четыре из пяти возможных баллов.

– В пермской команде только два молодых новичка – вратарь Вамбольт и форвард Гасилин, а главным событием трансферной кампании стали качественные продажи, – сказал Асхабадзе. – На Джикии и Селихове, уехавших в "Спартак", пермский клуб заработал рекордные для себя деньги и, возможно, обеспечил этим себе чуть ли не годовой бюджет. Очень положительный момент для "Амкара", только за него можно поставить высокую оценку. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Роман Асхабадзе: "На "отлично" зимой на рынке не наработал никто"

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