20:00 6 августа | Футбол — РФПЛ

Ролан Гусев: "Сильный вратарь не пойдет в ЦСКА на роль второго номера"

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Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Ролан Гусев назвал отсутствие Игоря Акинфеева одной из причин поражения армейцев в матче 4-го тура премьер-лиги с "Рубином" (1:2). Также он призвал поддержать дебютировавшего в основе красно-синих Илью Помазуна, несмотря на допущенные ошибки.

 
Сегодня. Москва. Илья ПОМАЗУН защищает ворота ЦСКА в матче с "Рубином".Ужасные ошибки Помазуна. Видео ляпов вратаря ЦСКА

– Тенденции в двух поражениях от сильных команд не вижу, хотя неприятно терять столько очков на старте, – сказал Гусев. – В начале сезона команда разгоняется, но сегодня для поражения были объективные причины – отсутствие Акинфеева и масса проблем в обороне.

– Как оцените игру Помазуна?

– Молодой парень занервничал и допустил две ошибки. Нам надо его поддержать, а не критиковать, чтобы он не сломался. От чрезмерного желания проявить себя парень перенервничал. Надо понимать, что такое Акинфеев для ЦСКА. Голкиперов с такой устойчивой психикой, отбившем пенальти в первом же матче в 15 лет, немного.

– Стоит ли армейцам подписывать второго вратаря?

– Не считаю это хорошей идеей. Сильный вратарь не пойдет на такую роль. Пусть лучше молодой набирается опыта. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин" // 
Ноль взрослых матчей за карьеру. Кто заменил Акинфеева

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ALEXEY959595

Но ведь в Зените аж 3 сильных вратаря!

21:34 6 августа

Mark Krass

это пародия на вратаря

20:59 6 августа

Кромола

Зачем его поддерживать?Гинер не обьявлял о пересмотре приоритетов и изменение курса клуба,значит,только первые места и достойное выступление в лиге чемпионов.А это значит,что все,кто выходит соответствует высоким требованиям.А если они соответствуют требованиям борьбы за первое место и обсираються--клеймить позором и считать предателями клуба.Если Гинер скажет честно--ребята нет бабла в этом сезоне соответствовать названию клуба и бороться за первое место,тогда да,поддерживать молодых всеми средствами и прощать ошибки. ГИНЕР БУТЬ МУЖИКОМ И РАССТАВЬ ВСЕ ПО СВОИМ МЕСТАМ!!!!

20:28 6 августа