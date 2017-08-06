Ролан Гусев: "Сильный вратарь не пойдет в ЦСКА на роль второго номера"

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Ролан Гусев назвал отсутствие Игоря Акинфеева одной из причин поражения армейцев в матче 4-го тура премьер-лиги с "Рубином" (1:2). Также он призвал поддержать дебютировавшего в основе красно-синих Илью Помазуна, несмотря на допущенные ошибки.

– Тенденции в двух поражениях от сильных команд не вижу, хотя неприятно терять столько очков на старте, – сказал Гусев. – В начале сезона команда разгоняется, но сегодня для поражения были объективные причины – отсутствие Акинфеева и масса проблем в обороне.

– Как оцените игру Помазуна?

– Молодой парень занервничал и допустил две ошибки. Нам надо его поддержать, а не критиковать, чтобы он не сломался. От чрезмерного желания проявить себя парень перенервничал. Надо понимать, что такое Акинфеев для ЦСКА. Голкиперов с такой устойчивой психикой, отбившем пенальти в первом же матче в 15 лет, немного.

– Стоит ли армейцам подписывать второго вратаря?

– Не считаю это хорошей идеей. Сильный вратарь не пойдет на такую роль. Пусть лучше молодой набирается опыта. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин" //

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