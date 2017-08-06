Ролан Гусев: "Сильный вратарь не пойдет в ЦСКА на роль второго номера"

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Ролан Гусев назвал отсутствие Игоря Акинфеева одной из причин поражения армейцев в матче 4-го тура премьер-лиги с "Рубином" (1:2). Также он призвал поддержать дебютировавшего в основе красно-синих Илью Помазуна, несмотря на допущенные ошибки.
– Тенденции в двух поражениях от сильных команд не вижу, хотя неприятно терять столько очков на старте, – сказал Гусев. – В начале сезона команда разгоняется, но сегодня для поражения были объективные причины – отсутствие Акинфеева и масса проблем в обороне.
– Как оцените игру Помазуна?
– Молодой парень занервничал и допустил две ошибки. Нам надо его поддержать, а не критиковать, чтобы он не сломался. От чрезмерного желания проявить себя парень перенервничал. Надо понимать, что такое Акинфеев для ЦСКА. Голкиперов с такой устойчивой психикой, отбившем пенальти в первом же матче в 15 лет, немного.
– Стоит ли армейцам подписывать второго вратаря?
– Не считаю это хорошей идеей. Сильный вратарь не пойдет на такую роль. Пусть лучше молодой набирается опыта. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Трансляция матча ЦСКА - "Рубин" //
Ноль взрослых матчей за карьеру. Кто заменил Акинфеева
ALEXEY959595
Но ведь в Зените аж 3 сильных вратаря!
21:34 6 августа
Mark Krass
это пародия на вратаря
20:59 6 августа
Кромола
Зачем его поддерживать?Гинер не обьявлял о пересмотре приоритетов и изменение курса клуба,значит,только первые места и достойное выступление в лиге чемпионов.А это значит,что все,кто выходит соответствует высоким требованиям.А если они соответствуют требованиям борьбы за первое место и обсираються--клеймить позором и считать предателями клуба.Если Гинер скажет честно--ребята нет бабла в этом сезоне соответствовать названию клуба и бороться за первое место,тогда да,поддерживать молодых всеми средствами и прощать ошибки. ГИНЕР БУТЬ МУЖИКОМ И РАССТАВЬ ВСЕ ПО СВОИМ МЕСТАМ!!!!
20:28 6 августа